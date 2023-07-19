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За пів року в Україну ввезли рекордну кількість електрокарів
12:42 19.07.2023 |
За пів року в Україну ввезли рекордну кількість електрокарів - 12 844 автівки. Це майже стільки ж, як за весь минулий рік, та у півтора раза більше, аніж за весь 2021 рік, інформує Опендатабот.
Зростає не лише кількість електроавтомобілів, але й їхня частка серед автоімпорту.
Якщо ще у 2021 році частка електромобілів сягала лише 1,3%, то вже за пів року 2023-го електрокари склали 7,2% від загальної кількості імпортованих машин.
Три найпопулярніших марки електроавто у 2023 році в українців: Volkswagen - 24%, Tesla - 17,7%, Nissan - 16,2%.
А ось найзатребуванішою моделлю стабільно третій рік поспіль залишається Nissan Leaf. У трійку за популярністю потрапили також Volkswagen ID.4 та Tesla Model 3.Топ марок електроавто, ввезених в Україну:
|VOLKSWAGEN
|3088
|24,0%
|TESLA
|2279
|17,7%
|NISSAN
|2087
|16,2%
|HONDA
|1125
|8,8%
|RENAULT
|721
|5,6%
|MERCEDES-BENZ
|454
|3,5%
|HYUNDAI
|388
|3,0%
|BMW
|371
|2,9%
|AUDI
|320
|2,5%
|Інші
|2011
|15,7%
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