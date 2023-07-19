За пів року в Україну ввезли рекордну кількість електрокарів - 12 844 автівки. Це майже стільки ж, як за весь минулий рік, та у півтора раза більше, аніж за весь 2021 рік, інформує Опендатабот.

Зростає не лише кількість електроавтомобілів, але й їхня частка серед автоімпорту.

Якщо ще у 2021 році частка електромобілів сягала лише 1,3%, то вже за пів року 2023-го електрокари склали 7,2% від загальної кількості імпортованих машин.

Три найпопулярніших марки електроавто у 2023 році в українців: Volkswagen - 24%, Tesla - 17,7%, Nissan - 16,2%.

А ось найзатребуванішою моделлю стабільно третій рік поспіль залишається Nissan Leaf. У трійку за популярністю потрапили також Volkswagen ID.4 та Tesla Model 3.