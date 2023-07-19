Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

За пів року в Україну ввезли рекордну кількість електрокарів

12:42 19.07.2023 |

Економіка

 

За пів року в Україну ввезли рекордну кількість електрокарів - 12 844 автівки. Це майже стільки ж, як за весь минулий рік, та у півтора раза більше, аніж за весь 2021 рік, інформує Опендатабот.

Зростає не лише кількість електроавтомобілів, але й їхня частка серед автоімпорту.

Якщо ще у 2021 році частка електромобілів сягала лише 1,3%, то вже за пів року 2023-го електрокари склали 7,2% від загальної кількості імпортованих машин.

За пів року в Україну ввезли рекордну кількість електрокарів

 

Три найпопулярніших марки електроавто у 2023 році в українців: Volkswagen - 24%, Tesla - 17,7%, Nissan - 16,2%.

А ось найзатребуванішою моделлю стабільно третій рік поспіль залишається Nissan Leaf. У трійку за популярністю потрапили також Volkswagen ID.4 та Tesla Model 3.

Топ марок електроавто, ввезених в Україну:
VOLKSWAGEN 3088   24,0%
TESLA 2279  17,7%
NISSAN 2087  16,2%
HONDA 1125 8,8%
RENAULT 721  5,6%
MERCEDES-BENZ 454  3,5%
HYUNDAI 388  3,0%
BMW 371  2,9%
AUDI 320 2,5%
Інші 2011  15,7%
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 41,1506
  0,0694
 0,17

Курс обміну валют на сьогодні, 09:58
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,6504  0,05 0,14 37,3136  0,02 0,04
EUR 40,9536  0,01 0,02 41,8540  0,02 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес