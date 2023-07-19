Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Уряд скасував постанову, яка не давала постачальникам Міноборони працювати із прибутком

 

Кабінет Міністрів визнав такою, що втратила чинність, постанову, яка регулювала питання здійснення оплати закупівель для Міністерства оборони.

Про це в Телеграмі повідомив постійний представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Укрінформ.

«Визнано такими, що втратили чинність, постанову КМУ від 20.03.2022 № 335 «Деякі питання здійснення оплати товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб сектору безпеки і оборони в умовах воєнного стану» та постанови уряду, якими до неї було внесено зміни», - йдеться в повідомленні.

Водночас з метою створення належних умов для забезпечення сил безпеки і оборони товарами, роботами та послугами оборонного призначення під час дії правового режиму воєнного стану уряд вніс зміни до постанови КМУ від 11 листопада 2022 року №1275 «Деякі питання здійснення оборонних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану».

Статтія на тему:

29.06.23 Калькуляції - лише для своїх: Постачальникам товарів для ЗСУ заборонили мати прибуток
Держава заборонила бізнесу, що бере участь у держзамовленнях, зокрема, для армії, мати прибуток. Тепер його звинувачують у 2,5 млрд грн збитків.

Як повідомлялося, Державна аудиторська служба України (ДАСУ) за результатами перевірки Міноборони знайшла порушень на 2,5 млрд грн. Порушенням вважається прибуток, який отримали приватні й державні компанії, співпрацюючи з МО. Пізніше міністр оборони Олексій Резніков назвав висновки Держаудитслужби про те, що українські виробники, які співпрацюють з Міноборони, не можуть мати прибуток, абсурдними.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 41,1506
  0,0694
 0,17

Курс обміну валют на сьогодні, 09:58
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,6504  0,05 0,14 37,3136  0,02 0,04
EUR 40,9536  0,01 0,02 41,8540  0,02 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес