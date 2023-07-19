Уряд скасував постанову, яка не давала постачальникам Міноборони працювати із прибутком

Кабінет Міністрів визнав такою, що втратила чинність, постанову, яка регулювала питання здійснення оплати закупівель для Міністерства оборони.

Про це в Телеграмі повідомив постійний представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Укрінформ.

«Визнано такими, що втратили чинність, постанову КМУ від 20.03.2022 № 335 «Деякі питання здійснення оплати товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб сектору безпеки і оборони в умовах воєнного стану» та постанови уряду, якими до неї було внесено зміни», - йдеться в повідомленні.

Водночас з метою створення належних умов для забезпечення сил безпеки і оборони товарами, роботами та послугами оборонного призначення під час дії правового режиму воєнного стану уряд вніс зміни до постанови КМУ від 11 листопада 2022 року №1275 «Деякі питання здійснення оборонних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану».

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29.06.23 Калькуляції - лише для своїх: Постачальникам товарів для ЗСУ заборонили мати прибуток

Держава заборонила бізнесу, що бере участь у держзамовленнях, зокрема, для армії, мати прибуток. Тепер його звинувачують у 2,5 млрд грн збитків.

Як повідомлялося, Державна аудиторська служба України (ДАСУ) за результатами перевірки Міноборони знайшла порушень на 2,5 млрд грн. Порушенням вважається прибуток, який отримали приватні й державні компанії, співпрацюючи з МО. Пізніше міністр оборони Олексій Резніков назвав висновки Держаудитслужби про те, що українські виробники, які співпрацюють з Міноборони, не можуть мати прибуток, абсурдними.