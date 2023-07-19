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Уряд затвердив порядок використання коштів на гуманітарне розмінування у межах «United24»

10:48 19.07.2023 |

Економіка

 

Кабінет Міністрів України затвердив порядок використання коштів з рахунка Міністерства економіки, відкритого в межах платформи «United24» для фінансування заходів гуманітарного розмінування.

Як передає Укрінформ, відповідне рішення Уряд ухвалив на засіданні 18 липня, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

«Затверджено чіткі та практичні механізми використання коштів, що надходитимуть на спеціальний рахунок Мінекономіки для фінансування заходів з гуманітарного розмінування. Що важливо для нас і для донорів - процес буде максимально прозорим. Порядок передбачає регулярне оприлюднення інформації про потреби у сфері гумрозмінування на офіційному веб-сайті Мінекономіки та порталі «United24». У свою чергу розпорядники коштів зобов'язані публічно звітувати про придбані чи надані за отримані кошти товари, роботи та послуги», - зазначила перший віцепрем'єр-міністр України - міністр економіки України Юлія Свириденко.

Згідно затвердженого Урядом Порядку, кошти з рахунка Міністерства економіки для фінансування заходів гуманітарного розмінування можуть спрямовуватися, зокрема, на фінансування заходів гуманітарного розмінування територій, забруднених вибухонебезпечними предметами, організацію робіт з розмінування та подальшого транспортування ВНП різного калібру до місця знищення, доукомплектування техзасобами піротехнічних підрозділів та закупівлю машин механізованого розмінування (роботизованих комплексів важкого класу), піротехнічних машин важкого типу, оперативно-піротехнічних машин і т.д.

Як повідомлялось, проєкт «United24» заснований за ініціативи Президента України Володимира Зеленського в травні 2022 року. На сьогодні «United24» є головною платформою, куди надходять пожертви на підтримку нашої держави. Кошти надходять на рахунки Національного банку України та спрямовуються профільними міністерствами на ключові потреби.
 

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