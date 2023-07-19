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АНАЛІТИКА

За 6 місяців 2023 року товарообіг склав $49,8 млрд, що на 4% більше, ніж в 2022

10:42 19.07.2023 |

Економіка

 

Протягом січня - червня 2023 року в Україну імпортували товарів на суму $30,4 млрд, а експортували - на суму $19,4 млрд.

При цьому оподаткований імпорт склав $24,7 млрд, що становить 81% загальних обсягів імпортованих товарів.

Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту в січні-червні 2023 року склало 0,45 дол/кг, що на 52% більше, ніж за аналогічний період 2022 року.

Країни, з яких найбільше імпортували товарів до України:

Китай - $4,7 млрд, Польща - $3,2 млрд і Туреччина - $2,4 млрд.

Експортували з України найбільше до Польщі - на $2,7 млрд, Румунії - на $ 1,9 млрд, Китаю - на $1,6 млрд.

У загальних обсягах ввезених у січні-червні 2023 року товарів 67% склали наступні категорії товарів:

• машини, устаткування та транспорт - $8,9 млрд

при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 60,9 млрд грн, що складає 30% надходжень митних платежів;

• паливно-енергетичні товари - $5,8 млрд

при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 39,5 млрд грн, що складає 20% надходжень митних платежів;

• продукція хімічної промисловості - $5.5 млрд

при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 37,4 млрд грн, що складає 19% надходжень митних платежів.

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:

• продовольчі товари - $11,7 млрд

• метали та вироби з них - $2,1 млрд

• машини, устаткування та транспорт - $1,6 млрд

При митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 436,5 млн грн.

 
За матеріалами: Держмитслужба
 

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