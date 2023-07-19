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АНАЛІТИКА

Кабмін визначив порядок відбору майданчиків для «великої приватизації»

23:18 18.07.2023 |

Економіка

 

Кабінет міністрів на засіданні у вівторок, 18 липня, вніс зміни до проведення електроенних аукціонів в рамках "великої" приватизації.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, відкриваючи засідання уряду.

"Для розвитку та відновлення нашої економіки продовжуємо реформу приватизації. У планах - розпочати також велику приватизацію. Сьогодні вдосконалюємо порядок проведення електронних аукціонів. Велика приватизація буде відкритою, конкурентною та виграшною для всіх сторін: для держави, для бізнесу і для працівників", - запевнив прем'єр.

Представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук уточнив, що уряд своїм рішенням вніс зміни до Порядку відбору операторів електронних майданчиків для організації проведення електронних аукціонів.

Зокрема, внесеними змінами:

* визначено механізм авторизації електронного майданчика та організації проведення електронних аукціонів з продажу обʼєктів великої приватизації;

* встановлено додаткові вимоги оператору електронного майданчика для організації проведення електронних аукціонів з продажу обʼєктів великої приватизації;

* визначено розмір плати за тестування, що вноситься оператором електронного майданчика, та розмір плати на розвиток електронної торгової системи у разі визнання електронного аукціону для продажу обʼєктів приватизації таким, що не відбувся;

* позбавлено покупця, який надав попередню згоду на очікування, права на відмову від такої згоди та звернення щодо повернення йому гарантійного внеску.

Своєю чергою, у пресслужбі Мінекономіки пояснили, що ці технічні зміни необхідні для старту процесу великої приватизації через систему "Прозорро.Продажі".

Як повідомлялося, 20 червня президент Володимир Зеленський підписав закон про оптимізацію діяльності Фонду державного майна (ФДМУ) та відновлення "великої приватизації". Закон також дозволяє Фонду розпочати продаж конфіскованих активів підсанкційних осіб.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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