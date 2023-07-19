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Україна з початку війни отримала $22 мільярди через механізм Світового банку, – Марченко
23:05 18.07.2023 |
Від початку повномасштабного вторгнення Росії Україна отримала понад $22 млрд через механізм Світового банку.
"Від початку повномасштабного вторгнення РФ Світовий банк мобілізував фінансові ресурси від наших партнерів на суму $34 млрд, із яких вже понад $22 млрд надійшли до держбюджету України. Надане фінансування включає в себе як власні кошти Світового банку, так і кошти донорів, що надходять до держбюджету через трастові фонди Банку", - сказав міністр фінансів України Сергій Марченко під час застрічі з віцепрезиденткою Світового банку у справах регіону Європи та Центральної Азії Антонеллою Бассані
Під час зустрічі сторони обговорили реалізацію спільних проектів в рамках ініціативи Світового банку - Фонду URTF (Ukraine Relief, Recovery, Reconstruction and Reform Trust Fund).
Проєкти впроваджуватимуться у процесі відновлення України та будуть спрямовані на реконструкцію транспортної інфраструктури - проєкт RELINK, електроенергетичного сектору - проєкт Re-Power, підтримку системи охорони здоров'я - проєкт Heal Ukraine, відновлення зруйнованого житла громадян внаслідок бойових дій - проєкт HOPE, а також інші проєкти, що наразі знаходяться на етапі підготовки та імплементації.
Міністр фінансів України повідомив представників Світового банку, що з усіх фінансових зобов'язань партнерів на відновлення України $3,87 млрд відповідають потребам швидкого відновлення, яке оцінюється у $14,1 млрд на 2023 рік.
Саме тому зараз українська сторона та міжнародні донори працюють над узгодженням переліку нагальних проєктів відновлення та наявних для цього ресурсів донорів.
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