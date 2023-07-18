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Уряд визначив критерії території, які підлягають відбудові
18:50 18.07.2023 |
Кабінет міністрів визначив критерії території, які підлягають відбудові через російську агресію проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.
Він зазначив, що Кабмін завершує формування нормативно-правової бази для системної відбудови громад та регіонів.
Так, сьогодні було затверджено порядок, який визначає критерії території відновлення.
Шмигаль повідомив, що йдеться про територію, де велися бойові дії, яка була цілком чи частково окупованою, де зруйновані об'єкти критичної, соціальної інфраструктури та житло, де є значне переміщення населення.
Окрім того, уряд створює механізм розроблення, реалізації та моніторингу виконання планів відновлення для громад і регіонів.
Прем'єр-міністр повідомив, що на місця дають чіткий алгоритм дій. Кабмін розраховує на оперативну й ефективну роботу місцевої влади. Шмигаль додав, що від синергії зусиль на всіх рівнях управління залежить швидкість відбудови.
Відбудова України
Нещодавно у Лондоні пройшла конференція щодо відбудови України. На ній союзники оголосили про великі пакети фіндопомоги та презентували програми для залучення інвесторів.
Президент України Володимир Зеленський зазначав, що кожен регіон потребуватиме нової політики в рамках трансформації.
До того ж, Україна отримала нові домовленості щодо відновлення від союзників.
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