Уряд дав початок експериментальному проекту з відновлення Каховської ГЕС – Шмигаль

Уряд України затвердить постанову про експериментальний проект щодо початку відновлення Каховської ГЕС, дамба якої була підірвана російськими окупантами, передає Енергореформа.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, відкриваючи засідання уряду 18 липня.

"Проект розрахований на два роки. На першому етапі спроектуємо всі інженерні конструкції, підготуємо необхідну базу для відновлення. Другий етап розпочнеться після деокупації територій, де розташована ГЕС. Він передбачає власне будівельні роботи", - сказав Шмигаль.

Він зазначив, що проект координуватиме Міністерство економіки, а замовником робіт виступить "Укргідроенерго".

За його словами, рішення про підготовку до відновлення ГЕС прийнято після консультацій з експертами та фахівцями.

"Відновлення Каховської гідроелектростанції збільшить економічний потенціал України як в аграрній, так і в енергетичній сфері", - наголосив глава уряду.

Як повідомляється в Телеграм-каналі прем'єра, уряд 18 липня затвердив анонсований проект постанови про експериментальний проект із початку відновлення Каховської ГЕС.