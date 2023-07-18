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АНАЛІТИКА

У «Дії» почали тестувати послугу онлайн-закриття ФОП

 

На порталі "Дія" розпочали бета-тестування закриття фізичної особи-підприємця.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

"Тепер не тільки відкрити, а й закрити ФОП можна буде в кілька кліків. Жодних походів до держустанов та заповнень заяв, які ще мають перевірятися держреєстратором купу часу. Набираємо тестувальників, щоб перевірити та вдосконалити сервіс за потреби", - йдеться в повідомленні.

До тестування можуть долучитись:

* фізичні особи-підприємці, які мають РНОКПП;
* підприємці, які використовують паспортні дані замість картки платника податків.

У Мінцифри додали, що завдяки новій послузі ФОП можна буде закрити за 1 секунду.

"Жодних очікувань та помилок - усі дані автоматично підтягнуться з Єдиного державного реєстру (ЄДР). Необхідно лише переглянути інформацію та підписати. Реєстратор нічого не перевірятиме вручну, а ви не ходитимете до податкової", - додали в відомстві.
За матеріалами: Економічна правда
 

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