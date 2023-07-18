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АНАЛІТИКА

Шмигаль і президент JICA обговорили відновлення України та проєкти державно-приватного партнерства

17:14 18.07.2023 |

Економіка

 

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і президент Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) Акіхіко Танака під час зустрічі в Києві обговорили питання відновлення України та проєкти державно-приватного партнерства, повідомляє департамент комунікацій секретаріату Кабінету Міністрів України у вівторок.

Глава українського уряду подякував уряду Японії за послідовну підтримку, зокрема, через механізми JICA. Також він висловив удячність за реалізацію спільного з Камбоджею проєкту у сфері гуманітарного розмінування. "Розраховуємо на розширення співпраці у цій галузі, так само як і в галузі підтримки малого й середнього підприємництва", - сказав прем'єр.

Він наголосив, що Україна цінує намір JICA відкрити офіс у Києві. "Наш уряд зі свого боку робитиме все можливе, щоб сприяти його якнайшвидшому відкриттю. Це зробить нашу координацію більш тісною та швидкою задля кращої реалізації спільних проєктів", - зазначив Шмигаль.

За даними секретаріату Кабміну, JICA реалізовує в Україні програму екстреного відновлення на суму понад $500 млн. Ідеться про проєкти у сферах транспорту, гуманітарного розмінування, зміцнення енергетичної системи, відновлення галузі сільського господарства, сфер охорони здоров'я та освіти.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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