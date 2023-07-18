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Гетманцев назвав найскладніший маяк МВФ. Це повернення "вічного" фінмоніторингу для політично значущих осіб
Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев вважає, що найскладнішим зі структурних маяків МВФ для України є повернення фінансового моніторингу політично значущих осіб. Про це Гетманцев заявив в інтерв'ю LIGA.net.
"Ще питання фінансового моніторингу PEP-ів [Політично значущі особи (англ. PEP) - LIGA.net]. Політично, напевно, - найскладніше з усього цього", - сказав він.
Встановлення ризикоорієнтованого підходу, що відповідає стандартам FATF, є одним із зобов'язань України в рамках кредитної програми Міжнародного валютного фонду. До кінця вересня Україна має повернути "довічний" фінансовий моніторинг PEP-ів замість трирічного.
Окрім цього, на думку Гетманцева, складно буде відновити декларування доходів державними службовцями "разом зі спрощенням декларування активів із прив'язкою до певних баз даних і реєстрів".
"Роботи багато, але і часу достатньо. Декілька маяків перекликаються із виконанням рекомендацій Єврокомісії для відкриття переговорів про вступ. Все це в інтересах нашої держави, і я не бачу тут нічого такого, що ми б не змогли виконати", - підсумував народний депутат.
ДОВІДКА. Політично значущими особами в Україні вважаються люди, які займають чи займали важливі державні посади (президенти, прем'єри, міністри та їхні заступники, депутати, політичні діячі вищих рангів, високопосадовці судової системи, правоохоронних органів, юстиції, оборони, керівництво Національного банку тощо), члени їхніх сімей та пов'язані особи (наприклад, ділові та бізнес-партнери).
У листопаді 2022 року Верховна Рада ухвалила закон, який скасовує довічний фінансовий моніторинг для чиновників і політиків. Зараз вони підпадатимуть під такий моніторинг лише протягом трьох років після звільнення з посади.
У червні 2023 року НБУ зобов'язав банки застосовувати ризикоорієнтований підхід до клієнтів, які є політично значущими особами.
Нацбанк також пом'якшив окремі вимоги до PEP-ів, підвищивши їм ліміти на обсяги фінансових операцій із 200 000 грн за квартал до 400 000 грн на місяць без встановлення джерел статків.
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