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За пів року митники виявили порушень на 4,6 мільярда
11:35 18.07.2023 |
Упродовж січня-червня 2023 року українські митники виявили 5917 порушеннь митних правил із вартістю предметів правопорушень на суму понад 4,6 млрд грн. Це удвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Про це повідомили у Державній митній службі.
Зазначається, що було вилучено предметів на суму майже 369 млн грн. Зокрема:
* промислових товарів на суму 232 млн грн;
* продовольчих товарів на суму 50 млн грн;
* валюти на суму понад 64 млн грн;
* транспортних засобів на суму 22 млн грн.
Безпосередньо митницями розглянуто 1568 справ про порушення митних правил.
Також були виписані штрафи на 62 млн грн, з яких стягнуто до Держбюджету 35 млн грн.
На розгляд до суду митницями передано 3312 справ про порушення митних правил на суму 1,5 млрд грн. За рішеннями судів, було накладено стягнень (конфіскація товарів та штрафи) на суму понад 1,3 млрд грн.
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