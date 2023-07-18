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Світовий портовий оператор DP World внесли до переліку міжнародних спонсорів війни
09:44 18.07.2023 |
Про це повідомляє пресслужба НАЗК.
У Агентстві пояснили, що причиною такого рішення є те, що компанія з ОАЕ не лише не припиняє вести бізнес з Росією, а й посилює співпрацю з агресором. Зокрема, минулого місяця DP World підписала угоду з російською державною корпорацією "Росатом" щодо розвитку Північного морського шляху.
Саме "Росатом" контролює тимчасово окуповану ЗАЕС.
Компанія DP World спеціалізується на логістиці вантажів, роботі портових терміналів, морських послугах і зонах вільної торгівлі. DP World обробляє 70 млн контейнерів, які щорічно привозять близько 70 тис суден, та працює в понад 69 країнах на всіх континентах.
Після підписання угоди з Росатомом голова уряду рф Михайло Мішустін заявив, що розвиток Північного морського шляху - це стратегічний проект, який додатково принесе в бюджет росії близько 20 трлн рублів (224 млрд дол. США). Таким чином прямо підтверджується вигода держави-терориста від співпраці з DP World.
"Ці додаткові кошти будуть використані росією, у тому числі, для фінансування війни проти України", - наголошує НАЗК.
Відповідно до заявленої інформації, протяжність Північного морського шляху складе понад 5,6 тис км, від Мурманська до Владивостока вздовж узбережжя морів та Північного Льодовитого і Тихого океанів.
Стратегічне співробітництво компаній сприятиме транзиту товарів до росії в обхід санкцій, враховуючи те, що "Росатом" на системній основі надає послуги російському ВПК, імпортуючи заборонені компоненти для російських танків та авіації. Також Північним морським шляхом можуть переправляти й інші нелегальні вантажі та зброю.
Крім цього, DP World активна і в Україні: в 2020 році компанія придбала 51% контейнерного терміналу ТІС у Південному порті, завдяки чому володіє достатньою інформацією про стан галузі морських перевезень в Україні через агресію РФ. Також DP World здійснює перевалку українського зерна, у тому числі, в межах роботи "зернового коридору".
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