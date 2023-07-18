Видатки на виплати військовослужбовцям зменшилися до 76 мільярдів за місяць, – Мінфін

За січень-червень 2023 року загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становить 1408,3 млрд грн. Зокрема, у червні видатки становили 265,1 млрд гривень.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів із посиланням на дані місячної звітності Державної казначейської служби від 14 липня.

У структурі видатків найбільше спрямовано на оплату праці з нарахуваннями - 569,4 млрд грн з початку року (у червні - 98,7 млрд грн) або 40,4% від загального обсягу видатків. Зокрема, на грошове утримання військовослужбовців спрямовано 441,9 млрд грн (у червні - 75,5 млрд грн, у травні - 76,7 млрд грн, у квітні - 73,7 млрд грн, у березні - 67,3 млрд грн).

Крім того, на оплату використання товарів і послуг витратили 341,1 млрд грн (у червні - 60,7 млрд грн) або 24,2% від загального обсягу видатків.

У тому числі:

* 230,3 млрд грн - для підтримки Збройних Сил України. Це придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування;

* 67,4 млрд грн - перераховано Національною службою здоров'я України на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення;

* 264,3 млрд грн (у червні - 42,5 млрд грн) - на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій) або 18,8% від загального обсягу видатків.

* 116,8 млрд грн (у червні - 33 млрд грн) - на обслуговування державного боргу або 8,3% від загального обсягу.

Як повідомлялося, за даними Мінфіну, дефіцит державного бюджету України у червні 2023 року зріс до 135,1 млрд грн з 88,3 млрд грн у травні та 32,6 млрд грн у квітні.

За даним Держказначейства, касові видатки держбюджету в червні збільшилися незначно - до 376,4 млрд грн із 364,7 млрд грн у травні та 295,8 млрд грн у квітні. Водночас надходження до загального фонду держбюджету знизилися до 133,7 млрд грн зі 184 млрд грн у травні та 162,8 млрд грн у квітні. При цьому грантова міжнародна допомога, надана США, становила 44,4 млрд грн, приблизно, як і за попередні два місяці.