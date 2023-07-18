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Швеція виділить понад пів мільярда доларів на відновлення України
18:00 17.07.2023 |
Шведський уряд оголосив про виділення понад $584 мільйонів на допомогу відновленню України та проведенню реформ, спрямованих на набуття країною членства в Європейському Союзі. Про це повідомив міністр міжнародного співробітництва та зовнішньої торгівлі Швеції Юган Форссел, інформує The Guardian.
Кошти, розподілені протягом 2023-2027 років, становлять частину нової стратегії допомоги, спеціально розробленої для України.
Міністр підкреслив, що ці кошти є основою шведської допомоги Україні.
"Це найбільша й найамбітніша двостороння стратегія, яку Швеція коли-небудь розробляла. До цього будуть додані додаткові цільові інвестиції", - додав Форссел.
Гроші будуть спрямовані на створення української інфраструктури та установ, таких як охорона здоров'я; розширення доступу до енергії, що не базується на викопному паливі, та перехід до екологічніших технологій. Допомога також буде спрямована на зміцнення безпеки та захист прав людини.
"Ми сподіваємося бачити два прапори в Києві: український та європейський", - сказав Форссел.
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