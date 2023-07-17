Фінансові новини
- |
- 17.07.23
- |
- 19:37
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Генпрокурор закликав призначити постійного голову Держпродспоживслужби
09:52 17.07.2023 |
Нещодавно викрита і припинена схема вимагання 40 центів з тонни зернових під час фітосанітарного контролю в Одеській області підтверджує необхідність якнайшвидшого призначення постійного керівника Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів (Держпродспоживслужби), заявив генеральний прокурор Андрій Костін.
"Треба отримати нарешті нового керівника Держпродспоживслужби, тому що в нас ця інституція вже без керівника доволі давно", - сказав Костін журналістам в Одесі.
Він нагадав, що попереднього тимчасового виконувача обов'язків керівника відомства було звільнено "також унаслідок реальної критики".
Відповідаючи на інші запитання щодо порушень закону на ринку зерна, генпрокурор наголосив на важливості ухвалення законопроєкту, який перебуває в парламенті і проти якого триває серйозна боротьба, але який вводить у "нормальний ринок" землі Академії аграрних наук, землі пенітенціарної системи, Міноборони і таких підприємств, як "Конярство України".
"На цих землях вирощується та частина врожаю, з якої не сплачується податок. В оренду цю землю взяти не можна", - пояснив поточні проблеми Костін.
Він також наголосив, що якщо хтось на ринку не платить податок, значить "знайшов порозуміння з кимось із контролюючих органів".
За словами генпрокурора, ці питання регулярно розглядає спільна робоча група з усіма органами.
Водночас Костін зазначив, що порушники з бізнесу, які заплатять податки, можуть бути звільнені від кримінальної відповідальності - така процедура передбачена Кримінальним кодексом.
Як повідомлялося, із середини жовтня 2020 року до середини лютого 2022 року Держпродспоживслужбу очолювала Владислава Магалецька, яка прийшла на цю посаду з посади віцепрезидентки Спілки українських підприємців (СУП) і мала досвід роботи заступницею міністра аграрної політики.
Після того, як наприкінці січня 2022 року вона подала у відставку за станом здоров'я, з 16 лютого 2022 року т.в.о. глави Держпродспоживслужби став Анатолій Вовнюк, який до цього з кінця 2020 року обіймав посаду заступника відомства з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Однак із 12 липня за рішенням уряду його змінив інший заступник - Андрій Лордкіпанідзе, а Вовнюка звільнили зі служби. Зі свого боку Лордкіпанідзе уряд звільнив наприкінці січня 2023 року, а новим т.в.о. керівника Держпродспоживслужби призначив Ольгу Шевченко, яка з лютого 2019 року обіймала посаду заступника голови відомства.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Росія оголосила про вихід з зернової угоди
|Байден дав «зелене світло» для навчання українців на F-16 у Європі
|На Кримському мосту сталися вибухи
|50 млрд євро для України: Міністри фінансів ЄС підтримали збільшення допомоги
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|29-30 липня в Умані відбудеться масштабний фестиваль крафтового вина та сиру
Головна мета фестивалю: збір коштів для потреб ЗСУ; допомога бізнесу в реалізації власної продукції та пошуку і залученні клієнтів для довготривалої співпраці; популяризація культури українського виноробства та сироваріння; розвиток культури споживання вина; сприяння в комунікації виробників, дистриб'юторів та готельно-ресторанного бізнесу України.
У РУБРИЦІ
|Швеція виділить понад пів мільярда доларів на відновлення України
|«Приват» підняв ціни на пальне на 1 грн/л
|Зеленський заявив, що Україна готова продовжити «зернову ініціативу» без РФ
|Ціна на газ для українців не зміниться принаймні до травня - Нафтогаз
|Україна вже експортувала понад 1,2 мільйона тонн зерна
|Нафта посилила зниження, Brent подешевшала до $78,7 за барель
Бізнес
|Генеративний ШІ «божеволіє» після п’яти ітерацій навчання на матеріалах, створених ШІ – дослідження Стендфордського університету
|Google випустила застосунок для нотаток NotebookLM на основі штучного інтелекту
|Google Bard запрацював в Україні – з аудіовідповідями українською мовою, налаштуваннями тону розмови та запитами із зображеннями
|Ілон Маск запустив xAI — власну ШІ-компанію з метою «зрозуміти справжню природу Всесвіту»
|Nothing Phone (2) - Snapdragon 8+ Gen 1, 120-Гц дисплей, дві 50-МП камера та кришка з підсвічуванням за ціною від $599
|KPMG інвестує 2 мільярди доларів у штучний інтелект та хмарні сервіси
|Microsoft стала на крок ближчою до закриття угоди з придбання Activision Blizzard