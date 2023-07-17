Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Для покриття дефіциту бюджету Україна вже отримала понад 23 мільярди доларів допомоги – Шмигаль

09:49 17.07.2023 |

Економіка

 

Від початку року міжнародні партнери виділили Україні понад 23 млрд доларів для фінансування дефіциту бюджету.

Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, підбиваючи підсумки тижня у Facebook.

Премʼєр зазначив, що за перші шість місяців 2023 року до держбюджету надійшли 1 трлн 302 млрд грн податків, зборів та інших платежів. Видатки за цей самий час склали 1 трильйон 784 млрд грн.

Міжнародні партнери від початку року виділили Україні понад 23 млрд доларів для фінансування дефіциту бюджету.

За словами Шмигаля першим пріоритетом видатків залишається безпека та оборона. Це близько половини всіх коштів бюджету. На другому місці - соціальні програми. На них за шість місяців виділили 231 млрд грн. Також серед основних програм видатків: медицина, освіта, підтримка регіонів та відновлення.

Крім того, уряд уже виділив понад 1,7 млрд грн на відновлення медзакладів у дев'яти областях України.

"Для відновлення економіки продовжуємо програму безповоротних грантів єРобота. У межах десятої хвилі подачі заявок за програмою "Власна справа" виділено 72 млн грн для 306 бізнесів. Загалом від початку 2023 року переможцями програми стали вже 2 800 підприємців, яким буде надано гранти на 665 млн грн", - повідомив Шмигаль.

За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 41,0812
  0,0329
 0,08

Курс обміну валют на сьогодні, 10:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,6877  0,01 0,02 37,3426  0,01 0,02
EUR 40,9103  0,08 0,20 41,8184  0,13 0,32

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес