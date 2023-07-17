Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Гральний бізнес за пів року 2023-го вже сплатив вчетверо більше податків, ніж у 2022 році

09:44 17.07.2023 |

Економіка

 

За п'ять місяців цього року компанії, які працюють онлайн у сфері грального бізнесу, сплатили вчетверо більше податків, ніж за весь 2022 рік, йдеться в повідомленні Бюро економічної безпеки.

Станом на 1 червня 2023 року компанії сплатили понад 2,2 млрд грн, тоді як за весь 2022 рік ця сума не перевищувала 550 млн грн.

Схему з міскодингом, за даними БЕБ, організували посадові особи низки банків, через основний з яких пройшло приблизно 20 млрд грн.

Правоохоронці встановили, що розмір несплачених податкових платежів компаніями, які були залучені до схеми, становить понад 1,3 млрд грн.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 41,0812
  0,0329
 0,08

Курс обміну валют на сьогодні, 10:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,6877  0,01 0,02 37,3426  0,01 0,02
EUR 40,9103  0,08 0,20 41,8184  0,13 0,32

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес