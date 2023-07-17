Гральний бізнес за пів року 2023-го вже сплатив вчетверо більше податків, ніж у 2022 році

За п'ять місяців цього року компанії, які працюють онлайн у сфері грального бізнесу, сплатили вчетверо більше податків, ніж за весь 2022 рік, йдеться в повідомленні Бюро економічної безпеки.

Станом на 1 червня 2023 року компанії сплатили понад 2,2 млрд грн, тоді як за весь 2022 рік ця сума не перевищувала 550 млн грн.

Схему з міскодингом, за даними БЕБ, організували посадові особи низки банків, через основний з яких пройшло приблизно 20 млрд грн.

Правоохоронці встановили, що розмір несплачених податкових платежів компаніями, які були залучені до схеми, становить понад 1,3 млрд грн.