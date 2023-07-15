Дефіцит зовнішньої торгівлі України товарами за 5 міс. 2023 р. зріс у 9 разів - Держстат

Від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами в січні-травні 2023 року зросло вдев'ятеро порівняно з аналогічним періодом 2022 року - до $8,975 млрд із $1,004 млрд, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у п'ятницю.

Згідно з її даними, експорт товарів з України за цей період порівняно із січнем-травнем 2022 року скоротився на 15,6% - до $16,448 млрд, тоді як імпорт зріс на 24,1% - до $25,423 млрд.

Держстат уточнив, що в травні-2023 порівняно з квітнем-2023 сезонно скоригований обсяг експорту скоротився на 0,8% - до $3,221 млрд, а імпорту - зріс на 2,8%, до $5,488 млрд.

Сезонно скориговане сальдо зовнішньої торгівлі в травні-2023 було від'ємним і становило $2,267 млрд, тоді як попереднього місяця воно також було від'ємним - $2,093 млрд.

Коефіцієнт покриття експортом імпорту в січні-травні 2023 року становив 0,65 (у січні-травні 2022 року - 0,95).

Держстат уточнив, що зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами з 223 країн світу.





Зовнішньоторговельний обіг за найважливішими позиціями в січні-травні 2023 р.:





Товарні позиції Експорт, млн $ Експорт, січень-травень 2023 до січня-травня 2022, % Імпорт, млн $ Імпорт, січень-травень 2023 до січня-травня 2022, % Усього* 16447.8 84.4 25423.1 124.1 Тварини, продукти тваринного походження 558.1 104.1 537.1 120.9 Продукти рослинного походження 5869.6 124.3 1041.4 120.2 - зернові культури 4604.1 119.6 77.3 91.9 Жири тваринного та рослинного походження 2426.8 106.3 93.7 84.1 Готові харчові продукти 1288.6 123.6 1220.9 137.9 Мінеральні продукти 1030.4 42 5248 98.4 Енергетичні матеріали; нафта і продукти її переробки 185.3 50.2 5151.3 99 Продукція хімічної та пов'язаних із нею галузей промисловості, зокрема: 382.4 60.2 3236.1 116.9 Фармацевтична продукція 106.4 138.4 805.8 99 Добрива 9.1 11.2 652.8 127.7 Полімерні матеріали, пластмасові вироби з них 129.3 46.2 1431.6 131.9 Шкіряна сировина 39.1 67.2 103.5 120.5 Деревина та вироби з неї 669.1 81.6 73.3 87 Маса з деревини або ін. волокнистих целюлозних матеріалів 104.6 76.5 326.8 120 Текстильні матеріали та вироби 180.1 59.3 933.6 122.9 Взуття 39.3 55.4 187.1 87 Вироби з каменю, гіпсу, цементу 121.6 80.7 243.7 124.8 Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння 7.5 28.9 42.6 132.2 Недорогоцінні метали та вироби з них 1730.3 49.4 1187.9 128.2 - чорні метали 1136.5 39.4 485.7 146.3 Машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання 1239.5 68.4 4368.1 137 Реактори ядерні, котли, машини 427.1 77.9 1796.5 116.8 Електричні машини 812.4 64.2 2571.6 155.9 Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавзасоби 48.9 86.2 2377.7 130.2 Засоби наземного транспорту, крім залізничного 48.9 86.2 2377.7 130.2 Прилади й апарати оптичні, фотографічні 35.9 62.3 465.7 129.1 Різні промтовари 412.8 98 337.2 123.1 Твори мистецтва 0.5 105.5 0.1 44

Дані: Держстат України

*- Дані наведено без урахування тимчасово окупованих територій АР Крим, м. Севастополя і частини Донецької та Луганської областей