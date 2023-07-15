Дефіцит зовнішньої торгівлі України товарами за 5 міс. 2023 р. зріс у 9 разів - Держстат

Від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами в січні-травні 2023 року зросло вдев'ятеро порівняно з аналогічним періодом 2022 року - до $8,975 млрд із $1,004 млрд, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у п'ятницю.
Згідно з її даними, експорт товарів з України за цей період порівняно із січнем-травнем 2022 року скоротився на 15,6% - до $16,448 млрд, тоді як імпорт зріс на 24,1% - до $25,423 млрд.
Держстат уточнив, що в травні-2023 порівняно з квітнем-2023 сезонно скоригований обсяг експорту скоротився на 0,8% - до $3,221 млрд, а імпорту - зріс на 2,8%, до $5,488 млрд.
Сезонно скориговане сальдо зовнішньої торгівлі в травні-2023 було від'ємним і становило $2,267 млрд, тоді як попереднього місяця воно також було від'ємним - $2,093 млрд.
Коефіцієнт покриття експортом імпорту в січні-травні 2023 року становив 0,65 (у січні-травні 2022 року - 0,95).
Держстат уточнив, що зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами з 223 країн світу.
Зовнішньоторговельний обіг за найважливішими позиціями в січні-травні 2023 р.:
| Товарні позиції
| Експорт, млн $
| Експорт, січень-травень 2023 до січня-травня 2022, %
| Імпорт, млн $
| Імпорт, січень-травень 2023 до січня-травня 2022, %
| Усього*
| 16447.8
| 84.4
| 25423.1
| 124.1
| Тварини, продукти тваринного походження
| 558.1
| 104.1
| 537.1
| 120.9
| Продукти рослинного походження
| 5869.6
| 124.3
| 1041.4
| 120.2
| - зернові культури
| 4604.1
| 119.6
| 77.3
| 91.9
| Жири тваринного та рослинного походження
| 2426.8
| 106.3
| 93.7
| 84.1
| Готові харчові продукти
| 1288.6
| 123.6
| 1220.9
| 137.9
| Мінеральні продукти
| 1030.4
| 42
| 5248
| 98.4
| Енергетичні матеріали; нафта і продукти її переробки
| 185.3
| 50.2
| 5151.3
| 99
| Продукція хімічної та пов'язаних із нею галузей промисловості, зокрема:
| 382.4
| 60.2
| 3236.1
| 116.9
| Фармацевтична продукція
| 106.4
| 138.4
| 805.8
| 99
| Добрива
| 9.1
| 11.2
| 652.8
| 127.7
| Полімерні матеріали, пластмасові вироби з них
| 129.3
| 46.2
| 1431.6
| 131.9
| Шкіряна сировина
| 39.1
| 67.2
| 103.5
| 120.5
| Деревина та вироби з неї
| 669.1
| 81.6
| 73.3
| 87
| Маса з деревини або ін. волокнистих целюлозних матеріалів
| 104.6
| 76.5
| 326.8
| 120
| Текстильні матеріали та вироби
| 180.1
| 59.3
| 933.6
| 122.9
| Взуття
| 39.3
| 55.4
| 187.1
| 87
| Вироби з каменю, гіпсу, цементу
| 121.6
| 80.7
| 243.7
| 124.8
| Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння
| 7.5
| 28.9
| 42.6
| 132.2
| Недорогоцінні метали та вироби з них
| 1730.3
| 49.4
| 1187.9
| 128.2
| - чорні метали
| 1136.5
| 39.4
| 485.7
| 146.3
| Машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання
| 1239.5
| 68.4
| 4368.1
| 137
| Реактори ядерні, котли, машини
| 427.1
| 77.9
| 1796.5
| 116.8
| Електричні машини
| 812.4
| 64.2
| 2571.6
| 155.9
| Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавзасоби
| 48.9
| 86.2
| 2377.7
| 130.2
| Засоби наземного транспорту, крім залізничного
| 48.9
| 86.2
| 2377.7
| 130.2
| Прилади й апарати оптичні, фотографічні
| 35.9
| 62.3
| 465.7
| 129.1
| Різні промтовари
| 412.8
| 98
| 337.2
| 123.1
| Твори мистецтва
| 0.5
| 105.5
| 0.1
| 44
Дані: Держстат України
*- Дані наведено без урахування тимчасово окупованих територій АР Крим, м. Севастополя і частини Донецької та Луганської областей