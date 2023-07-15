Боротьба з ухиленням від сплати податків: Україна підписала новий план імплементації стандартів BEPS

Україна запустить нову Дорожню карту з імплементації Плану протидії практикам розмивання оподатковуваної бази й виведення прибутку з-під оподаткування (Base Erosion and Profit Shifting - BEPS).

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів за підсумками 15-го пленарного засідання Інклюзивної платформи ОЕСР/G20 (Inclusive Framework on BEPS).

В рамках заходу заступниця міністра фінансів Світлана Воробей зустрілася з Директоркою Центру податкової політики та адміністрування ОЕСР Манал Корвін. Під час цієї зустрічі заступниця міністра підписала оновлену Дорожню карту з імплементації Плану дій BEPS на 2023-2025 роки, яка ґрунтується на попередній роботі, проведеній з 2017 року, та окреслює плани подальшої підтримки Секретаріату ОЕСР.

У Мінфіні зазначають, що ця Дорожня карта має на меті допомогти Україні у вирішенні нових та специфічних викликів, обумовлених наслідками російського вторгнення, а також активізувати зусилля щодо приведення податкової системи у відповідність до міжнародних податкових стандартів.

"Це також має стратегічне значення в очікуванні значних прямих іноземних інвестицій, пов'язаних з періодом відновлення та відбудови. Впровадження заходів BEPS та пов'язані з ними заходи з розбудови потенціалу також є важливою частиною Програми для України, погодженої ОЕСР та Урядом України 7 червня 2023 року", - йдеться у повідомленні.

Під час 15-го пленарного засідання Інклюзивної платформи ОЕСР/G20 Україна разом із 137 її членами погодила Підсумкову заяву щодо двокомпонентного рішення (Two‐Pillar Solution) для вирішення податкових проблем, пов'язаних з цифровізацією економіки.

Нагадаємо, Україна є членом Inclusive Framework on BEPS з 2017 року і в період 2017-2022 років скористалася Вступною програмою та взяла участь у кількох заходах з розбудови потенціалу для підтримки імплементації Плану дій BEPS.

Як повідомлялося, 1 липня 2021 року Україна та ще 129 членів Програми розширеної співпраці з питань протидії BEPS (OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS) приєдналися до глобального плану реформування міжнародної системи оподаткування для великого бізнесу.

План складається з двох блоків (Pillar 1 та Pillar 2) та оновлює основні принципи міжнародної системи оподаткування, яка проіснувала близько 100 років і більше не відповідає потребам сучасної глобалізованої та цифрової економіки.