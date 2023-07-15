Кабмін схвалив залучення гранту на $1,3 мільярда від МБРР та Міжнародної асоціації розвитку

Кабінет міністрів України схвалив залучення гранту до $1,25 млрд на бюджетну підтримку від Міжнародного банку реконструкції та розвитку та Міжнародної асоціації розвитку.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду 14 липня.

Зокрема, схвалено залучення гранту на бюджетну підтримку від Міжнародного банку реконструкції та розвитку і Міжнародної асоціації розвитку (що діють як адміністратор Цільового фонду багатьох донорів із співфінансування проєкту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні") у розмірі до $1,25 млрд як додаткового фінансування для пʼятого додаткового фінансування проєкту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні".