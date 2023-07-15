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Уряд затвердив порядок формування пулу об'єктів приватизації
22:37 14.07.2023 |
Уряд запровадив новий інструмент для залучення інвесторів - пул державних об'єктів як єдиний об'єкт приватизації.
Про це повідомляє Фонд державного майна України у Фейсбуці, передає Укрінформ.
«Уряд запровадив новий інструмент для залучення інвесторів у приватизацію. Відтепер ФДМУ зможе формувати окремі пули державних активів для подальшої приватизації», - йдеться в повідомленні.
Зазначений порядок передбачає, що пул формується з таких обʼєктів приватизації: єдині майнові комплекси державних або комунальних підприємств, зокрема, єдині майнові комплекси, що передані в оренду, та пакети акцій (часток), що належать державі або територіальній громаді у статутному капіталі господарських товариств.
За інформацією ФДМУ, пули будуть формуватися з підприємств, які працюють в одній галузі економіки. Продукція одного з них може бути сировиною для іншого.
Основна мета нового інструменту - підвищити зацікавленість бізнесу до інвестицій у державні активи. Як наголошують у Фонді, надана можливість приватизувати вертикально інтегровані бізнеси замість купівлі розрізнених об'єктів приверне більшу увагу інвесторів, зацікавлених у реалізації масштабних проєктів з мільйонними інвестиціями.
Новий механізм можна буде використовувати як під час малої, так і великої приватизації.
Як повідомлялося, Фонд державного майна України у січні - червні 2023 року провів 210 приватизаційних аукціонів та залучив до державного бюджету 1,82 млрд гривень.
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