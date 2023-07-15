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Витрати в 1,7 трильйона: Шмигаль розповів про дефіцит бюджету за пів року

22:33 14.07.2023 |

Економіка

 

За січень-червень 2023 року до різних фондів державного бюджету України надійшло 1 трлн 302 млрд грн, видатки склали 1 трлн 784 млрд грн.

Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду, повідомляє Укрінформ.

"Усього за підсумками перших шести місяців до різних фондів держбюджету надійшов 1 трлн 302 млрд грн податків і зборів та інших платежів", - зазначив глава уряду і поінформував, що видатки бюджету за перше півріччя становили 1 трлн 784 млрд грн.

Прем'єр пояснив, що близько 870 млрд грн - це надходження до загального фонду держбюджету, серед яких 600 млрд грн - це податкові надходження і 270 млрд грн - гранти від партнерів.

Шмигаль подякував бізнесу, який продовжує працювати і сплачувати податки, та пообіцяв, що уряд і надалі впроваджуватиме програми підтримки й запускатиме нові інструменти допомоги підприємцям.

Глава уряду підкреслив, що першочергово з держбюджету фінансується сектор безпеки та оборони, куди, за його словами, витрачається близько половини коштів держбюджету, на другому місці - соціальні програми підтримки людей.

"За шість місяців цього року з держбюджету на соцвиплати спрямовано 231 млрд грн. Із цих коштів 136 млрд направлено на пенсії та підтримку Пенсійного форду, було виплачено 23,1 млрд грн субсидій", - зауважив він.

Крім того, ключовими видатками очільник Кабміну назвав медицину, освіту та підтримку регіонів.

"Загалом ми бачимо та чітко розуміємо, як пройдемо цей рік з точки зору фінансування дефіциту бюджету. Це дає нам можливість забезпечити макроекономічну та макрофінансову стійкість нашої держави. На наступний рік ми теж почали готуватись, активно працюємо з партнерами", - додав Шмигаль.

Як повідомляв Укрінформ, упродовж шести місяців 2023 року на соціальні виплати з державного бюджету було спрямовано 230,5 млрд грн, з яких 135,9 млрд грн - на пенсійні виплати.
 

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