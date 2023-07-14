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Україна виходить ще з двох угод у рамках СНД
18:51 14.07.2023 |
Кабінет міністрів пропонує Верховній Раді вийти з угод у рамках СНД про співпрацю у боротьбі з торгівлею людьми, органами та тканинами людини, а також у боротьбі з викраденням автотранспортних засобів.
Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду 14 липня.
Зокрема, схвалено проєкт закону "Про вихід із деяких міжнародних договорів, укладених у рамках Співдружності незалежних держав".
Законопроєктом передбачено вихід України з угоди про співпрацю держав-учасниць СНД у боротьбі з торгівлею людьми, органами та тканинами людини, а також з угоди про співпрацю держав-учасниць СНД у боротьбі з викраденням автотранспортних засобів та забезпечення їх повернення.
Документи було підписано 25 листопада 2005 року в Москві.
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