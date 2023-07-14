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Україна вже має третину фінансування на швидке відновлення: у Мінфіні кажуть - «лише третину»
16:01 14.07.2023 |
Україна вже має трохи більше третини необхідного міжнародного фінансування на потреби швидкого відновлення у 2023 році в сумі 3,87 млрд доларів з необхідних 14,1 млрд доларів.
Про це повідомляє Міністерство фінансів.
Втім, в Мінфіні кажуть про розбіжності між проєктами, які хочуть інвестувати партнери, та потребами України.
Загалом, Україна має зобов'язання від донорів надати до 42,5 млрд доларів США макрофінансової підтримки у 2023 році для фінансування дефіциту державного бюджету України. Проте, гроші, які готові виділяти на швидке відновлення, становлять лише третину від необхідного.
"З усіх фінансових зобов'язань партнерів на відновлення України лише 3,87 млрд доларів США відповідають потребам швидкого відновлення, яке оцінюється у 14,1 млрд доларів США", - йдеться в повідомленні Мінфіну.
Нагадуємо:
Раніше міністр фінансів Сергій Марченко вказував, що на першочергове відновлення в держбюджеті-2023 передбачено $3,3 млрд, тоді як решту суми - до $14,1 млрд, за оцінкою Світового банку в рамках RDNA2, Україна розраховує отримати за рахунок міжнародної допомоги.
У квітні на третьому "круглому столі" міністрів на підтримку України в рамках весняних зборів СБ і МВФ у Вашингтоні прем'єр-міністр Денис Шмигаль закликав зібрати необхідну суму ще до кінця першого півріччя.
Як зазначав наприкінці травня глава Мінфіну, міжнародні партнери надали гарантії на суму приблизно $4,3 млрд, а незабезпечені потреби у фінансуванні першочергового відновлення України становлять ще приблизно $6,5 млрд.
Марченко нагадав, що потреби енергосектору в першочерговому відновленні оцінюють у $3,3 млрд, гуманітарного розмінування - $400 млн, відновлення зруйнованого та пошкодженого житла - $1,9 млрд, критичної та соціальної інфраструктури - $5,8 млрд, а також $2,8 млрд потрібно для підтримки приватного сектору.
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