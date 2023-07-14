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АНАЛІТИКА

Індекс споживчих настроїв у червні зменшився на 9,5 пунктів. Зменшилися усі складові індикатора

14:27 14.07.2023 |

Економіка

Індекс споживчих настроїв у червні зменшився на 9,5 пунктів. Зменшилися усі складові індикатора

 

За даними дослідження Info Sapiens «Споживчі настрої в Україні» у червні 2023 року Індекс споживчих настроїв українців зменшився на 9,5 пунктів та становить 82,5 п. Зменшилися усі складові індикатора.

У червні 2023 року індекс споживчих настроїв (ІСН) склав 82,5 п., що на 9,5 п. нижче за показник травня.

Індекс поточного становища (ІПС) зменшився і складає 52,3, що на 6,1 п. нижче за рівень цього показника у травні. Складові цього індексу зазнали таких змін:

- індекс поточного особистого матеріального становища (х1) склав 47,3, що на 3,1 п. нижче за показник у травні;
- індекс доцільності великих покупок (х5) зменшився на 9 п. та встановився на позначці 57,3 п.

Індекс економічних очікувань (ІЕО) у червні зменшився на 11,8 п. та складає 102,6 п. Динаміка складових цього індексу виглядає так:

- індекс очікуваних змін особистого матеріального становища (х2) складає 96,4 п., що на 11,2 п. нижче за рівень цього показника у травні;
- індекс очікуваного розвитку економіки країни протягом найближчого року (х3) зменшився на 14,1 п. та складає 87,3 п.;
- індекс очікуваного розвитку економіки країни впродовж найближчих 5 років (х4) зменшився на 10,2 п. порівняно з минулим місяцем та складає 124,1 п.

У червні показник індексу очікуваної динаміки безробіття зріс на 9,1 п. та складає 129,9 п. Індекс інфляційних очікувань зріс на 8,3 п. та складає 182,3 п. Очікування українців щодо курсу гривні впродовж найближчих 3 місяців погіршилися: індекс девальваційних очікувань зріс на 6,7 п. та складає 138,6 п.

«У червні 2023 року фіксується зниження показників за усіма складовими індикатора - знизився, як індекс споживчих настроїв, так і індекси поточного становища та економічних очікувань. Загалом, прослідковується більш песимістична оцінка населенням України як ситуації станом на зараз, так і майбутнього. Варто зауважити, що у часи суттєвих змін і активного розвитку ситуації, моніторинг індикатора є більш доцільним на довших часових проміжках для більш надійної оцінки динаміки та перспектив.» - коментують аналітики Info Sapiens.
 

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