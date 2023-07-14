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АНАЛІТИКА

Південна Корея запропонує Україні проєкти для відбудови на $52 мільярди

 

Південна Корея запропонує всебічну підтримку як державного, так і приватного секторів для проєктів відновлення України вартістю $52 млрд.

Про це пише Yonhap.

"У травні Україна через міжурядовий канал співпраці подала запит на участь корейських компаній у приблизно 5000 будівельних проєктах, вартістю $20 млрд", - наголосив економічний секретар президента Південної Кореї Чой Санг-мок.

За його словами, уряд розпочне оцінку будівельних майданчиків для модульних будинків, щоб швидко забезпечити людей житлом, а також школами та лікарнями.

Уряд також планує підтримати надання технічної допомоги для відновлення водної інфраструктури, доповнюючи гуманітарну допомогу, яку вже надали після руйнування Каховської дамби.

Чой додав, що спеціалізована підтримка буде поширена на проєкт реконструкції під керівництвом приватного сектора, який зараз оцінюється приблизно в $32 млрд.

Проєкти охоплюють різні сектори, включаючи атомні електростанції з малими модульними реакторами, реконструкцію аеропортів, будівельну техніку, залізничний транспорт та інформаційні технології.

"Навіть якщо конфлікт триває, а відновлення перебуває на ранніх стадіях, ми будемо готуватися до нашої ролі в проєктах відновлення настільки старанно, наскільки того хоче український уряд", - підсумував Чой.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Корея
 

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