Фінансові новини
- |
- 14.07.23
- |
- 16:20
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Південна Корея запропонує Україні проєкти для відбудови на $52 мільярди
13:10 14.07.2023 |
Південна Корея запропонує всебічну підтримку як державного, так і приватного секторів для проєктів відновлення України вартістю $52 млрд.
Про це пише Yonhap.
"У травні Україна через міжурядовий канал співпраці подала запит на участь корейських компаній у приблизно 5000 будівельних проєктах, вартістю $20 млрд", - наголосив економічний секретар президента Південної Кореї Чой Санг-мок.
За його словами, уряд розпочне оцінку будівельних майданчиків для модульних будинків, щоб швидко забезпечити людей житлом, а також школами та лікарнями.
Уряд також планує підтримати надання технічної допомоги для відновлення водної інфраструктури, доповнюючи гуманітарну допомогу, яку вже надали після руйнування Каховської дамби.
Чой додав, що спеціалізована підтримка буде поширена на проєкт реконструкції під керівництвом приватного сектора, який зараз оцінюється приблизно в $32 млрд.
Проєкти охоплюють різні сектори, включаючи атомні електростанції з малими модульними реакторами, реконструкцію аеропортів, будівельну техніку, залізничний транспорт та інформаційні технології.
"Навіть якщо конфлікт триває, а відновлення перебуває на ранніх стадіях, ми будемо готуватися до нашої ролі в проєктах відновлення настільки старанно, наскільки того хоче український уряд", - підсумував Чой.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Рода законодавчо закріпила святкування Різдва 25 грудня, Дня захисників 1 жовтня та Дня державності 15 липня
ТОП-НОВИНИ
|ЄІБ і країни ЄС виділяють 400 млн євро на відновлення України
|МВФ наголосив на важливості відновлення в Україні декларацій для чиновників
|ЗМІ дізнались подробиці найбільших оборонних планів НАТО з часів «холодної війни»
|Європарламент затвердив плани для розширення виробництва боєприпасів у ЄС
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Цікаве від Flowers.ua: Як обрати та доглядати за збірним букетом квітів
У РУБРИЦІ
|Мала приватизація в Україні під час війни побила десятирічний рекорд
|Україна вже має третину фінансування на швидке відновлення: у Мінфіні кажуть - «лише третину»
|Уряд планує підвищити мінімальні ціни на алкогольні напої
|Рада запровадила штрафи за правопорушення під час укладення та виконання колективних договорів
|В Україні вже зібрали понад 2,1 мільйона тонн зерна нового врожаю
|Україна торік експортувала вино у 49 країн
Бізнес
|KPMG інвестує 2 мільярди доларів у штучний інтелект та хмарні сервіси
|Microsoft стала на крок ближчою до закриття угоди з придбання Activision Blizzard
|«Дія» візьме участь у розробці Європейського цифрового гаманця, – Мінцифри
|Вперше в США штат Массачусетс розгляне повну заборону продажу даних про місцеперебування користувачів
|Супутники Starlink здійснили понад 25 000 маневрів за пів року, щоб уникнути зіткнень на орбіті
|Глава AMD Ліза Су: «Штучний інтелект домінуватиме у розробці мікросхем»
|Український стартап із управління бізнесом залучив $900 тисяч інвестицій