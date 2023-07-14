Витрати держбюджету на соцвиплати зменшилися у червні на 3 мільярди, – Мінфін

У січні-червні 2023 року із держбюджету на соцвиплати було спрямовано 230,5 млрд грн, зокрема у червні - 35,8 млрд грн.

Як повідомляє Міністерство фінансів, зокрема, ці кошти було спрямовано:

* 135,9 млрд грн, із них у червні 22,7 млрд грн - на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду;

* 52 млрд грн, із них у червні 8,9 млрд грн - на соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини;

* 29,3 млрд грн, із них у червні 1,9 млрд грн - на підтримку малозабезпечених сімей та надання пільг і житлових субсидій громадянам;

* 12,2 млрд грн, із них у червні 2,1 млрд грн - на соціальний захист дітей та сім'ї;

* 1,1 млрд грн, із них у червні 0,2 млрд гривень - на соціальний захист осіб з інвалідністю.

Раніше повідомлялося, що впродовж січня-травня 2023 року із держбюджету на соціальні виплати було спрямовано 194,8 млрд грн, зокрема у травні - 38,8 млрд грн.