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Витрати держбюджету на соцвиплати зменшилися у червні на 3 мільярди, – Мінфін
08:35 14.07.2023 |
У січні-червні 2023 року із держбюджету на соцвиплати було спрямовано 230,5 млрд грн, зокрема у червні - 35,8 млрд грн.
Як повідомляє Міністерство фінансів, зокрема, ці кошти було спрямовано:
* 135,9 млрд грн, із них у червні 22,7 млрд грн - на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду;
* 52 млрд грн, із них у червні 8,9 млрд грн - на соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини;
* 29,3 млрд грн, із них у червні 1,9 млрд грн - на підтримку малозабезпечених сімей та надання пільг і житлових субсидій громадянам;
* 12,2 млрд грн, із них у червні 2,1 млрд грн - на соціальний захист дітей та сім'ї;
* 1,1 млрд грн, із них у червні 0,2 млрд гривень - на соціальний захист осіб з інвалідністю.
Раніше повідомлялося, що впродовж січня-травня 2023 року із держбюджету на соціальні виплати було спрямовано 194,8 млрд грн, зокрема у травні - 38,8 млрд грн.
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