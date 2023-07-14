Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Витрати держбюджету на соцвиплати зменшилися у червні на 3 мільярди, – Мінфін

08:35 14.07.2023 |

Економіка

 

У січні-червні 2023 року із держбюджету на соцвиплати було спрямовано 230,5 млрд грн, зокрема у червні - 35,8 млрд грн.

Як повідомляє Міністерство фінансів, зокрема, ці кошти було спрямовано:

* 135,9 млрд грн, із них у червні 22,7 млрд грн - на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду;
* 52 млрд грн, із них у червні 8,9 млрд грн - на соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини;
* 29,3 млрд грн, із них у червні 1,9 млрд грн - на підтримку малозабезпечених сімей та надання пільг і житлових субсидій громадянам;
* 12,2 млрд грн, із них у червні 2,1 млрд грн - на соціальний захист дітей та сім'ї;
* 1,1 млрд грн, із них у червні 0,2 млрд гривень - на соціальний захист осіб з інвалідністю.

Раніше повідомлялося, що впродовж січня-травня 2023 року із держбюджету на соціальні виплати було спрямовано 194,8 млрд грн, зокрема у травні - 38,8 млрд грн.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,8581
  0,5778
 1,43

Курс обміну валют на вчора, 10:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,7126  0,01 0,03 37,3652  0,00 0,00
EUR 40,6274  0,23 0,57 41,5010  0,30 0,72

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес