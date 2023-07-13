Рада розблокувала скасування податкових пільг для бізнесу і повернення штрафів за відсутність касових апаратів

Верховна Рада розблокувала підписання закону "Про внесення змін до Податкового кодексу та інших законів щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану", який скасовує більшість запроваджених після початку повномасштабної війни пільг для бізнесу.

Жодна із трьох постанов про скасування прийняття цього закону на засіданні у четвер, 13 липня, не набрала мінімально необхідної кількості голосів, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

"Відповідно, зараз голова парламенту отримав право підписати закон, передати його на підпис президенту та з 1 серпня він вступить в силу", - уточнив депутат.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила цей закон у другому читанні 30 червня. Повернення довоєнних податків - одне з зобов'язань України в рамках меморандуму з МВФ, так званий структурний маяк.

Ухвалена редакція законопроєкту передбачає скасування з 1 серпня можливості для фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб бути платниками єдиного податку ІІІ групи із застосуванням ставки єдиного податку (ЄП) у розмірі 2% від суми доходу.

Крім того, законом з 1 серпня частково скасовується чинний мораторій на проведення податкових перевірок, але виключно для виробників підакцизних товарів (алкоголь, тютюн, паливо), а також підприємств, які працюють у сферах грального бізнесу та фінансових послуг.

Також закон з 1 жовтня відновлює відповідальність за порушення у сфері застосування РРО. Водночас бізнес звільняється від фінансової відповідальності за порушення з РРО (окрім як під час торгівлі підакцизними товарами), якщо вони були вчиненні на прифронтових територіях (у тому числі територіях можливих бойових дій).

Водночас закон передбачає низку виключень для бізнесу, який працює на прифронтових територіях.