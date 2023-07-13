Фінансові новини
- |
- 13.07.23
- |
- 17:19
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Середня пенсія в Україні за півроку зросла майже на 15%: скільки платили у липні
13:09 13.07.2023 |
Пенсійний фонд України оприлюднив дані про середній розмір пенсії та кількість пенсіонерів на 1 липня 2023 року. Середній розмір пенсії за півроку зріс на 688,85 гривень або на 14,9% до 5 311,44 гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані ПФУ .
За даними ПФУ, кількість пенсіонерів за останні шість місяців скоротилася на 135 585 осіб до 10 552 336.
При цьому інфляція в Україні з початку 2023 року становила 4,6%.
Підвищення пенсій у 2023 році
Нагадаємо, в Україні з 1 березня проведено індексацію пенсій та підвищено розміри мінімальних пенсій та пенсійних виплат окремим категоріям пенсіонерів. Розміри збільшення пенсії могли бути не менше ніж 100 і не більше 1500 гривень.
За даними ПФУ, всього з 1 березня перераховано 10,5 млн пенсій, середній розмір підвищення - 579,10 гривень.
За 2022 рік середній розмір пенсії зріс на 631,06 гривні або на 15,8% до 4 622,59 гривні. Річна інфляція становила 26,6%.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ВР ухвалила в першому читанні законопроєкт про медичний канабіс
|Умови Байдена. Чому для вступу до НАТО Україні не вистачить перемоги у війні
|ЗМІ дізнались, навіщо Зеленський написав гнівне повідомлення на шляху до саміту НАТО
|Зеленський відповів на випад Уоллеса: нехай напише, як треба дякувати
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Цікаве від Flowers.ua: Як обрати та доглядати за збірним букетом квітів
У РУБРИЦІ
|ЄС за підсумками 2-го тендера зі спільної закупівлі газу відібрав пропозиції майже на 12 млрд куб. м
|96% регуляторних актів у сільському господарстві скасують або змінять
|Попит на нафту, вугілля та газ у світі вже досяг свого піку, - дослідження
|Нафта залишається в плюсі, Brent біля $80,4 за барель
|Рада ухвалила за основу законопроєкт про електронні аграрні розписки
|В НБУ виступили проти відмови від готівки та не планують заміняти її на цифрові гроші
|Рада виділила понад 570 мільйонів на добудову Музею Голодомору
Бізнес
|Глава AMD Ліза Су: «Штучний інтелект домінуватиме у розробці мікросхем»
|Український стартап із управління бізнесом залучив $900 тисяч інвестицій
|MediaTek представила Dimensity 6100+: процесор для недорогих пристроїв із підтримкою 5G
|ЄС і США досягли угоди, яка дозволить технологічним гігантам передавати дані між країнами
|Toyota анонсувала електромобілі на твердотілих батареях із запасом ходу до 1200 км та заряджанням до 10 хвилин
|Deepdub презентувала АІ-інструмент для локалізації інді-ігор та відеороликів 65 мовами
|Forbes: CD Projekt - найдорожча ігрова компанія Європи. Капіталізація польського розробника становить 3,5 мільярда доларів