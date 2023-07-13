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Оренда житла за півроку подорожчала на 9%: лідирують дві області
11:38 13.07.2023 |
Середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири у червні 2023 року становила 6 230 гривень. З початку року вартість зросла на 9,3%, що вдвічі вище за офіційну інфляцію (4,6%).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Держстату.
На першому місці за вартістю оренди знаходиться Закарпатська область, де оренда зросла на 47,8% до 12 867 гривень.
Львівщина на другому місці. Ціна оренди з початку року зросла на 9,3% до 12 тисяч гривень.
У Києві оренда подорожчала на 2,0% до 7793 гривень. Місто залишається на третьому місці.
Вартість оренди висока у західних та деяких центральних областях України. Водночас найнижчі ціни у прифронтових Запорізькій (3 066 гривень), Херсонській (2 960 гривень) та Сумській (2 769 гривень) областях.
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