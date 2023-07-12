Мінекономіки анонсувало розробку Плану відновлення України для залучення 50 мільярдів євро від ЄС

Міністерство економіки спільно з українським бізнесом, асоціаціями та експертами створить понад 10 галузевих робочих груп для розробки комплексних заходів для розвитку в ключових галузях економіки України.

Про це перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко заявила під час зустрічі із бізнесом, повідомляє пресслужба міністерства.

За її словами, ці напрацювання ляжуть в основу Плану України для Ukraine Facility (UF) від Європейського Союзу, який є умовою для отримання 50 млрд євро допомоги від Європейської комісії на найближчі роки.

"Для надходження фінансування за програмою Ukraine Facility ми маємо напрацювати План відновлення, реконструкції та модернізації країни. Його поетапне втілення дозволить нам впродовж наступних 4 років не лише отримати 50 мільярдів євро допомоги, але й посприяти у залученні додаткових інвестицій від партнерів на майже таку ж суму - 50 мільярдів", - пояснила очільниця Мінекономіки.

За словами Свириденко, "План України" має структурувати бачення повоєнного відновлення та розвитку України. Також там мають бути виписані майбутні реформи та сектори, які потребують першочергового фінансування.

"План дозволить в найближчі роки повернути ВВП на рівень до 2021 року й ще додатково збільшити на плюс 10%. Ми вже розуміємо на що підуть ці кошти - частина покриє бюджетний дефіцит, частина піде на відновлення, але велика частина коштів має бути спрямована в приватний сектор, реалізацію стратегічних інвестиційних проєктів, які своєю чергою мають стимулювати залучення додаткового приватного капіталу", - додала віцепрем'єр.

Як повідомлялося, наприкінці червня голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про план виділити для України 50 млрд євро на наступні чотири роки.

Міністр фінансів України Сергій Марченко уточнював, що для імплементації Фінансового інструменту для України (Ukraine Facility) від ЄС, що передбачає фінансування до 50 млрд євро на чотирирічний період, влада країни має виконати низку умов. Зокрема, уряд України має підготувати План відновлення, реконструкції та модернізації країни, а також деталізувати реформи та інвестиції, які необхідно буде здійснити в рамках процесу вступу до ЄС.