Макроекономічні індикатори України від «Клубу експертів» у квітні-травні 2023 року

Основні макроекономічні індикатори України дещо стабілізувалися, але продовжують свідчити про значну роль міжнародних структур у підтримці української економіки в робочому стані.

За оцінкою Нацбанку, спад ВВП України в першому кварталі 2023 року порівняно з аналогічним періодом минулого року істотно сповільнився до 13,5% з 31,4% і 30,6% відповідно в четвертому і третьому кварталах 2022 року. Водночас міністр фінансів України Сергій Марченко дав свій прогноз щодо зростання ВВП України 2023 року до 3,2%, тоді як раніше уряд оцінював зростання ВВП у 1%, а Нацбанк нещодавно покращував його з 0,3% до 2%. Інвесткомпанія Dragon Capital також прогнозує реальне зростання ВВП у 2023 році на 3%, тоді як раніше очікувала його зниження на 0,5%. Світовий банк погіршив прогноз зростання валового внутрішнього продукту України на цей рік до 2% із 3,3%, які він прогнозував у січні 2023 року.

Нагадуємо, що ВВП України в першому кварталі 2023 року впав на 10,5% порівняно з першим кварталом 2022 року після падіння на 31,4% у четвертому кварталі, 30,6% - у третьому кварталі, 36,9% - у другому і 14,9% - у першому кварталі минулого року.

Водночас влада України поставила понад амбітну мету - за 10 років збільшити ВВП до $1 трлн, про це заявила перший віцепрем'єр - міністр економіки Юлія Свириденко на Конференції з відновлення України в Лондоні.

Засновник київського аналітичного центру "Клуб Експертів" Максим Уракін звернув увагу на істотне зниження зовнішньоторговельного балансу України. "Від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами в січні-березні 2023 року, згідно з даними Держстату, зросло в 26 (двадцять шість) разів порівняно з аналогічним періодом 2022 року - до $5,394 млрд із $0,208 млрд. Експорт товарів з України за цей період порівняно з першим кварталом 22 року скоротився на 26,1% - до $10,306 млрд, а імпорт зріс на 10,9%, до $15,699 млрд", - зазначив Максим Уракін.

Продовжують зростати військові витрати держбюджету. Витрати бюджету на підтримку ЗСУ у вигляді закупівлі військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту в травні зросли до 43,4 млрд грн у лютому (15,6% усіх видатків) із 42,5 млрд грн (18,5%) у квітні та 34,4 млрд грн (15,3%) у березні.

Україна в січні-березні 2023 року реалізувала промислову продукцію (товари, послуги) на суму 755,755 млрд грн, що на 14,2% менше, ніж у січні-березні 2022 року (880,419 млрд грн), у т.ч. за межі країни - на суму 137,783 млрд грн.

Сукупний держборг України у квітні 2023 року зріс на 3,6% і досяг нового історичного максимуму: у доларовому вираженні - на $4,37 млрд, до $124,28 млрд, у гривневому - на 159,9 млрд грн, до 4 трлн 544,9 млрд грн.

Водночас, за рахунок міжнародної допомоги, міжнародні резерви України за підсумками червня досягли рекорду, вони становили майже $39 млрд, що є рекордним показником за всю історію незалежної України, про це повідомив глава Національного банку України Андрій Пишний. Глава Нацбанку уточнив, що в червні на рахунки уряду надійшло: $1,6 млрд від ЄС, $1,2 млрд від США, $69,1 млн - від Світового банку і $15,0 млн - від уряду Фінляндії.

Інфляція в Україні в травні 2023 року дещо прискорилася до 0,5% із 0,2% у квітні, а в річному вимірі за підсумками травня-2023 року вона знизилася до 15,3% із 17,9% за підсумками квітня, 21,3% - за підсумками березня, 24,9% - за підсумками лютого і 26,6% - за підсумками грудня.

Оборот роздрібної торгівлі України в січні-березні 2023 року порівняно з аналогічним періодом 2022 року знизився на 9,1% і становив 390,1 млрд грн. За даними статвідомства, водночас у березні цього року зафіксовано зростання роздрібного товарообігу до березня минулого року на 35,5%, тоді як у лютому спад становив 22,6%. Нагадуємо, що оборот роздрібної торгівлі України у 2022 році порівняно з 2021 роком скоротився на 21,4% і становив 1,398 трлн грн.

