Суд повернув «трубу Медведчука» у держвласність

Господарський суд Житомирської області задовольнив позов Фонду держмайна щодо визнання права власності за державою на розташовану в Україні частину магістрального нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок" (т.зв. "труба Медведчука"). Рішення було ухвалено наприкінці червня, однак ФДМУ повідомив про це 12 липня.

Нафтопровід був збудований за часів СРСР в 1957-1968 роках. Після проголошення незалежності він мав перейти у державну власність України. Однак багато років цим активом користувалася російська компанія "Транснєфтєпродукт".

З 2011 року велися судові справи, які мали на меті повернути трубопровід у державну власність. Спочатку Господарський суд Рівненської області визнав за Україною право власності на українську частину нафтопродуктопроводу. Щоправда, в 2017 році він змінив своє рішення та визнав право власності за дочірнім підприємством "Транснєфтєпродукту".

У 2017 році НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура розпочали розслідування обставин передання права власності. За даними НАБУ, в основі нового рішення суду був свідомо неправдивий висновок інженерно-технічної експертизи. У межах розслідування вони звернулися до суду з клопотанням про арешт активу.

19 лютого 2021 року РНБО доручила повернути у держвласність нафтопродуктопровід ПрикарпатЗахідтранс. 23 лютого ВАКС за позовом наклав арешт на майно комплексу ПрикарпатЗахідтранс та передав його в управління АРМА.

У квітні за рішенням АРМА управителем цього трубопроводу стала Укртранснафта, дочірня компанія НАК "Нафтогаз України".

Одночасно з розслідуванням правоохоронних органів Фонд держмайна зробив чергову спробу повернути актив у державну власність. У 2021 році Фонд держмайна подав позов до Господарського суду Житомирської області, в якому просив визнати за державою цей актив.

Українська ділянка нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок" має довжину близько 800 км. Вона призначена для прокачування дизельного пального з Росії та Білорусі для України та транзиту до Європи. До 23 лютого 2021 року його експлуатувала ПрикарпатЗахідтранс. Власниками компанії значилися білоруський бізнесмен Микола Воробей та громадянин Німеччини Анатолій Шефер. Шефера пов'язували з оточенням Віктора Медведчука. Сам Медведчук заперечував зв'язок із трубопроводом та постачанням нафтопродуктів до України.