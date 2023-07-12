Фінансові новини
- |
- 12.07.23
- |
- 14:52
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Євросоюз розробив стратегію переходу України на євроколію
13:20 12.07.2023 |
Європейська комісія та Європейський інвестиційний банк розробили стратегію з інтеграції залізничних мереж України, Молдови та Євросоюзу. Її опублікували в понеділок, 10 липня, на сайті Єврокомісії.
Основний висновок проведеного дослідження полягає в необхідності побудови в Україні та Молдові нової магістральної мережі колії 1435 мм, яка працюватиме паралельно з теперішньою мережею 1520 мм на двох принципових засадах:
→ євроколія 1435 мм буде призначена для швидкісних
перевезень (міжнародні пасажирські потяги, Інтерсіті, перевезення
вантажів в контейнерах/на платформах), тоді як колія 1520 мм
обслуговуватиме повільніший транспорт (місцеві та регіональні
пасажирські потяги, великовагові вантажі);
→ розвиток магістральної мережі 1435 мм здійснюватиметься поетапно - з заходу на схід.
Запропонована стратегія визначає три основні етапи:
→ будівництво євроколії 1435 мм від кордону з Польщею (Мостиська) до Львова та у Молдові від Кишинева до кордону з Румунією;
→ будівництво євроколії 1435 мм між Львовом та Києвом, створення другого коридору на півночі України - від Польщі (Дорогуськ) до Києва та з'єднання Львова з Чопом;
→ продовження євроколії від Києва на схід - до Харкова та Дніпра, а також розширення мережі на заході та півдні України: від Польщі (Рава-Руська) до Львова, від Львова - до кордону з Румунією (через Івано-Франківськ і Чернівці), від Одеси - до Кишинева.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Білий дім: Для вступу в НАТО Україні потрібна здорова і жива демократія, ще є над чим працювати
ТОП-НОВИНИ
|Кулеба розповів, коли в українському небі можуть з'явитися перші F-16
|Суд визнав незаконним наказ Держкіно про реорганізацію «Довженко-Центру»
|Уряд виправив помилку, яка вимагала від бізнесу працювати з Міноборони без прибутку
|Підсумкове комюніке саміту НАТО: Запрошення Україні до НАТО буде направлено, коли союзники будуть готові, а ПДЧ більше не потрібен
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Цікаве від Flowers.ua: Як обрати та доглядати за збірним букетом квітів
У РУБРИЦІ
|Суд повернув «трубу Медведчука» у держвласність
|Україна зможе відновити експорт електроенергії в Словаччину: є погодження регулятора
|Євросоюз розробив стратегію переходу України на євроколію
|Олександр Насіковський – Що потрібно зробити, щоб ринок нерухомості в Україні запрацював
|Уряд виправив помилку, яка вимагала від бізнесу працювати з Міноборони без прибутку
|Уряд змінив порядок бронювання військовозобов'язаних
Бізнес
|MediaTek представила Dimensity 6100+: процесор для недорогих пристроїв із підтримкою 5G
|ЄС і США досягли угоди, яка дозволить технологічним гігантам передавати дані між країнами
|Toyota анонсувала електромобілі на твердотілих батареях із запасом ходу до 1200 км та заряджанням до 10 хвилин
|Deepdub презентувала АІ-інструмент для локалізації інді-ігор та відеороликів 65 мовами
|Forbes: CD Projekt - найдорожча ігрова компанія Європи. Капіталізація польського розробника становить 3,5 мільярда доларів
|Peugeot 208 та E-208 дебютували зі стильним рестайлінгом
|Пекін заявляє, що обмеження експорту галію і германію не є спробою тиску на якусь країну