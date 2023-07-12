Євросоюз розробив стратегію переходу України на євроколію

Європейська комісія та Європейський інвестиційний банк розробили стратегію з інтеграції залізничних мереж України, Молдови та Євросоюзу. Її опублікували в понеділок, 10 липня, на сайті Єврокомісії.

Основний висновок проведеного дослідження полягає в необхідності побудови в Україні та Молдові нової магістральної мережі колії 1435 мм, яка працюватиме паралельно з теперішньою мережею 1520 мм на двох принципових засадах:

→ євроколія 1435 мм буде призначена для швидкісних перевезень (міжнародні пасажирські потяги, Інтерсіті, перевезення вантажів в контейнерах/на платформах), тоді як колія 1520 мм обслуговуватиме повільніший транспорт (місцеві та регіональні пасажирські потяги, великовагові вантажі);

→ розвиток магістральної мережі 1435 мм здійснюватиметься поетапно - з заходу на схід.

Запропонована стратегія визначає три основні етапи:

→ будівництво євроколії 1435 мм від кордону з Польщею (Мостиська) до Львова та у Молдові від Кишинева до кордону з Румунією;

→ будівництво євроколії 1435 мм між Львовом та Києвом, створення другого коридору на півночі України - від Польщі (Дорогуськ) до Києва та з'єднання Львова з Чопом;

→ продовження євроколії від Києва на схід - до Харкова та Дніпра, а також розширення мережі на заході та півдні України: від Польщі (Рава-Руська) до Львова, від Львова - до кордону з Румунією (через Івано-Франківськ і Чернівці), від Одеси - до Кишинева.



