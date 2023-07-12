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АНАЛІТИКА

Кількість вакансій в Україні зросла на 4% у червні 2023р. при такому ж скороченні претендентів - Work.ua

10:01 12.07.2023 |

Економіка

 

Ринок праці продовжує зростати четвертий місяць поспіль: кількість вакансій у червні збільшилася на 4% до травня і досягла майже 94 тис., проте динаміка зростання трохи сповільнилася, такі результати регулярного дослідження ринку праці оприлюднила компанія Work.ua.

"Дещо знизилися темпи зростання і зменшилася кількість претендентів. Проте зросли зарплати, що є закономірною реакцією роботодавців на конкуренцію за кандидатів. Загалом ринок праці продовжує відновлюватися", - йдеться в документі.

Згідно з ним, меншу динаміку зростання у червні порівняно з попередніми місяцями (травень +9%, квітень +14%, березень +11%) можна пояснити настанням низького бізнес-сезону.

Зазначається, що Київська область стала лідером за кількістю вакансій і вперше перетнула позначку 30,1 тис., що становить майже третину від загальної кількості. Друге місце посідає Львівська область - 9 тис. вакансій або 10% від усіх пропозицій, третє - Дніпропетровська (8,9 тис.), четверте - Одеська (майже 6,9 тис.). Замикає п'ятірку Харківська область - 3,4 тис. пропозицій роботи.

Харківська область також увійшла до п'ятірки областей з найбільшим приростом вакансій (+10%) разом з Івано-Франківською (+10%, до 3,1 тис.), Запорізькою (+9%, до 1,7 тис.), Одеською ( +7%) та Волинською областями (+6%, до 1,9 тис.).

Фахівці наголосили, що у червні роботи побільшало і в Херсонській області: приріст вакансій за місяць склав 12%, але пропозицій там все ще мало - всього 156.

Щодо найбільш затребуваних посад, до п'ятірки традиційно увійшли продавець-консультант (8,2 тис. вакансій), менеджер з продажу (6,4 тис.), водій (3,3 тис.), кухар (3,5 тис.) та бухгалтер (3,2 тис.).

Найбільше зростання у червні показала вакансія вчителя початкових класів (+44%, до 187 вакансій).

"Переважно приватні школи та дитячі садки шукають персонал для підготовки дітей до школи в період літніх канікул", - вважають у Work.ua.

За даними системи управління найму (СУН) Work.ua, кількість претендентів, які створили і оновили резюме в червні, зменшилася в порівнянні з місяцем раніше - на 4%, до 351 тис. Переважна більшість претендентів - жінки (57%). Найбільшу частину, 35% загальної кількості, становлять кандидати 16-24 років.

Серед претендентів 36% не мають досвіду, 31% мають від мінімального до 5 років досвіду, 33% мають понад 5 років досвіду.

Темпи зниження конкуренції претендентів на роботу сповільнилися з 20% у травні до 17% у червні. Високим попитом користуються вакансії діджитал-фахівців, переважно програмістів у сфері ІТ. Наприклад, конкуренція претендентів на вакансію Front-end програміста у червні зросла майже наполовину порівняно з травнем. До висококонкурентних вакансій також належать спеціаліст чату, відеомонтажер, копірайтер, графічний дизайнер.

Низька конкуренція та, відповідно, великі шанси працевлаштуватися за посадами працівників медичної сфери: гастроентеролог, гірудотерапевт, лікар УЗД.

Середня зарплата в Україні за першу половину 2023 року, за даними Work.ua, збільшилася на 13% - з 15 тис. грн до 17 тис. грн.

У регіональному розрізі зарплата зросла у Київській - з 18,2 тис. грн до 18,75 тис. грн, Львівській - з 16 тис. грн до майже 16,78 тис. грн, Одеській - з 16 тис. грн до майже 16, 26 тис. грн та Харківській областях з 15 тис. грн до 16 тис. грн.

Найбільші зарплати пропонуються медіабаєру - 55 тис. грн, водієві-міжнароднику 40 тис. грн, ендодонтисту, керівнику будпроекту, менеджеру по роботі з супермаркетами - 35 тис. грн, бізнес-аналітику - 34 тис. грн, а також рихтівнику та ріелтору - 32,5 тис. грн.

Найменші зарплати від 7 тис. грн до 10 тис. грн пропонуються консьєржу, санітару, прибиральникові, посудомийнику та портьє.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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