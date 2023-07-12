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"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
Фонд держмайна продає перше конфісковане у росіян підприємство
23:07 11.07.2023 |
Фонд державного майна України (ФДМУ) виставив на аукціон ТОВ «Інвестагро», що належала росіянину Михайлу Шелкову.
Про це повідомляє пресслужба ФДМУ, передає Укрінформ.
«Фонд держмайна оголосив старт приватизації активів, стягнутих у російських олігархів. 10 серпня ФДМУ проведе на Prozorro.Продажі відкриті торги з продажу аграрної компанії «Інвестагро», яка раніше належала російському мільярдеру, акціонеру титанової корпорації ВСМПО-Авісма Михайлу Шелкову», - йдеться в повідомленні.
Стартова ціна лоту становить 55 млн грн. Гарантійний внесок для участі у торгах - 11 млн грн.
За підсумками 2022 року «Інвестагро» отримала 3,7 млн грн чистого прибутку, у першому півріччі 2023 року - 7 млн грн збитку. Поточна кредиторська заборгованість підприємства становить 17,2 млн грн. У власності компанії перебувають 25 об'єктів нерухомого майна та 12 транспортних засобів. В оренді - 204 земельні ділянки загальною площею майже 1,32 тис. га.
Як повідомлялося, на виконання рішення Вищого антикорупційного суду, АРМА перерахувало державі майже 50 млн грн та понад 1 млн дол., які належали структурам російського олігарха Михайла Шелкова.
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