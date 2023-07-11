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В Україні переглянуть дозволи на міжнародні маршрути через нечесну конкуренцію
Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури спільно із Державною службою з безпеки на транспорті ("Укртрансбезпека") ініціює перегляд наявних маршрутів на виконання міжнародних пасажирських перевезень.
Про це повідомляє пресслужба компанії у Telegram.
Наголошується, що міжнародні пасажирські перевізники мають здати дозволи на маршрути, які не виконуються, або внести зміни до наявних відповідно до реальних маршрутів.
"Останні кілька тижнів рейдові перевірки підтвердили, що значна частина міжнародних перевізників виконують фактично внутрішні рейси та не перетинають кордон. Так вони створюють нечесну конкуренцію тим, хто виконує лише внутрішні перевезення", - наголосив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.
До 1 серпня міжнародні пасажирські перевізники мають звернутись із листом щодо закриття маршруту, внесення змін до нього чи повернення дозволу до відповідної Комісії при міністерстві. До листа варто додати власне дозволи, про які йдеться.
Після 1 серпня міністерство ініціюватиме питання щодо закриття маршрутів, які не виконуються відповідно до отриманих дозволів на підставі рейдових перевірок.
Окрім цього, наголошують в "Укртрансбезпеці", триває спільна робота із колегами з сусідніх країн щодо верифікації міжнародних маршрутів.
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