Буча, Макарів, Вишгород. Держава провела перші торги на відбудову багатоповерхівок

Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Київській області 10 липня провела перші торги на ремонт багатоповерхівок, які зазнали руйнувань внаслідок російської агресії проти України у чотирьох передмістях столиці: Бучі, Макарові, Вишгороді та Бородянці. Про це повідомляється в системі Prozorro.

Результати:

→ Буча, дев'ятиповерхівка на Яблунській, 17 - ТОВ "Нідком", 82 млн грн

→ Буча, п'ятиповерхівка в ЖК "Нова Буча" на вулиці Бориса Гмирі, 11/6 - ТОВ "Будівельно-інвестиційна група Атлант", 80,3 млн грн

→ Макарів, вул. Дмитрія Ростовського, 62 - ТОВ "Класика комфорту", 49,5 млн грн

→ Макарів, вул. Проєктна, 10 - ТОВ "І.Б.К. Девелопмент", 63,3 млн грн

→ Вишгород, вул. Грушевського, 1 - ТОВ "Євроелітбуд", 85,4 млн грн

→ Бородянка, адміністративна будівля на вул. Центральна, 331 - ПП "Реалбудсервіс-транс", 26,3 млн грн

Будинки були пошкоджені внаслідок влучання боєприпасів або пожеж. Там потрібно капітально відновити як самі будівлі, так і мережі водо- та електропостачання, а також опалення.

Договори з переможцями торгів поки що не уклали.