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Буча, Макарів, Вишгород. Держава провела перші торги на відбудову багатоповерхівок

13:46 11.07.2023 |

Економіка, Україна

 

Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Київській області 10 липня провела перші торги на ремонт багатоповерхівок, які зазнали руйнувань внаслідок російської агресії проти України у чотирьох передмістях столиці: Бучі, Макарові, Вишгороді та Бородянці. Про це повідомляється в системі Prozorro.

Результати:

→ Буча, дев'ятиповерхівка на Яблунській, 17 - ТОВ "Нідком", 82 млн грн
→ Буча, п'ятиповерхівка в ЖК "Нова Буча" на вулиці Бориса Гмирі, 11/6 - ТОВ "Будівельно-інвестиційна група Атлант", 80,3 млн грн
→ Макарів, вул. Дмитрія Ростовського, 62 - ТОВ "Класика комфорту", 49,5 млн грн
→ Макарів, вул. Проєктна, 10 - ТОВ "І.Б.К. Девелопмент", 63,3 млн грн
→ Вишгород, вул. Грушевського, 1 - ТОВ "Євроелітбуд", 85,4 млн грн
→ Бородянка, адміністративна будівля на вул. Центральна, 331 - ПП "Реалбудсервіс-транс", 26,3 млн грн

Буча, Макарів, Вишгород. Держава провела перші торги на відбудову багатоповерхівок

 

Буча, Макарів, Вишгород. Держава провела перші торги на відбудову багатоповерхівок

 

Буча, Макарів, Вишгород. Держава провела перші торги на відбудову багатоповерхівок

 

Буча, Макарів, Вишгород. Держава провела перші торги на відбудову багатоповерхівок

 

Буча, Макарів, Вишгород. Держава провела перші торги на відбудову багатоповерхівок

 

Буча, Макарів, Вишгород. Держава провела перші торги на відбудову багатоповерхівок

 

Будинки були пошкоджені внаслідок влучання боєприпасів або пожеж. Там потрібно капітально відновити як самі будівлі, так і мережі водо- та електропостачання, а також опалення.

Договори з переможцями торгів поки що не уклали.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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