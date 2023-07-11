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АНАЛІТИКА

Медіанна зарплата в IT незначно зросла в першому півріччі 2023 року

10:44 11.07.2023 |

Економіка

 

Про це йдеться у дослідженні DOU. Видання дослідило зарплату айтівців залежно від різних чинників.

За даними проведеного опитування серед розробників, медіанна зарплата в цій галузі незначно зросла в першому півріччі 2023 року, досягнувши рівня $3435. Це свідчить про те, що заробітна плата розробників практично залишилась на тому самому рівні протягом останнього року.

Медіанна зарплата в IT незначно зросла в першому півріччі 2023 року

 

У межах опитування було проаналізовано відповіді 6605 розробників, які проживають в Україні або покинули країну через війну, але мають намір повернутися. Варто зазначити, що виявлено зниження медіанних зарплат досвідчених розробників рівня Senior і Tech Lead у першому півріччі 2023 року. Зокрема, зарплата розробників рівня Senior зменшилась на $100, до рівня $4900, а Tech Lead знизилася на $375, до рівня $5500. Одночасно зарплати тимлідів незначно зросли на $100 - до рівня $5200.

Медіанна зарплата в IT незначно зросла в першому півріччі 2023 року

 

Аналізуючи зарплати залежно від досвіду роботи в галузі ІТ, помітно, що розробники з менш ніж річним досвідом можуть розраховувати на місячну зарплату в межах $500-700. Суттєве збільшення заробітної плати спостерігається вже з другого року роботи, а найактивніше зростання компенсації відбувається у перші вісім років.

Значні медіанні зарплати відзначаються у розробників, які перебувають за кордоном, але мають намір повернутися в Україну. Для цієї категорії фахівців середня зарплата становить $4500.

За розподілом міст виявлено, що Київ вперше випередив Львів за медіанними заробітними платами розробників - $3750 у столиці порівняно з $3725 у Львові. У Києві середні зарплати розробників рівня Senior+ трохи вищі, ніж у Львові, але зарплати джунів та мідлів значно не відрізняються.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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