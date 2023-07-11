Фінансові новини
- |
- 11.07.23
- |
- 14:54
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Медіанна зарплата в IT незначно зросла в першому півріччі 2023 року
10:44 11.07.2023 |
Про це йдеться у дослідженні DOU. Видання дослідило зарплату айтівців залежно від різних чинників.
За даними проведеного опитування серед розробників, медіанна зарплата в цій галузі незначно зросла в першому півріччі 2023 року, досягнувши рівня $3435. Це свідчить про те, що заробітна плата розробників практично залишилась на тому самому рівні протягом останнього року.
У межах опитування було проаналізовано відповіді 6605 розробників, які проживають в Україні або покинули країну через війну, але мають намір повернутися. Варто зазначити, що виявлено зниження медіанних зарплат досвідчених розробників рівня Senior і Tech Lead у першому півріччі 2023 року. Зокрема, зарплата розробників рівня Senior зменшилась на $100, до рівня $4900, а Tech Lead знизилася на $375, до рівня $5500. Одночасно зарплати тимлідів незначно зросли на $100 - до рівня $5200.
Аналізуючи зарплати залежно від досвіду роботи в галузі ІТ, помітно, що розробники з менш ніж річним досвідом можуть розраховувати на місячну зарплату в межах $500-700. Суттєве збільшення заробітної плати спостерігається вже з другого року роботи, а найактивніше зростання компенсації відбувається у перші вісім років.
Значні медіанні зарплати відзначаються у розробників, які перебувають за кордоном, але мають намір повернутися в Україну. Для цієї категорії фахівців середня зарплата становить $4500.
За розподілом міст виявлено, що Київ вперше випередив Львів за медіанними заробітними платами розробників - $3750 у столиці порівняно з $3725 у Львові. У Києві середні зарплати розробників рівня Senior+ трохи вищі, ніж у Львові, але зарплати джунів та мідлів значно не відрізняються.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський розкритикував НАТО за невизначеність щодо України: Безпрецедентно й абсурдно
ТОП-НОВИНИ
|Байден заявив, що країни-члени НАТО узгодили формулювання щодо інтеграції України до Північноатлантичного Альянсу
|Франція передасть Україні ракети дальнього радіусу дії - Макрон
|Столтенберг про повідомлення Кулеби щодо ПДЧ: Переговори ще тривають, остаточне рішення ще не ухвалено
|Рада Україна-НАТО проведе перше засідання 12 липня
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Цікаве від Flowers.ua: Як обрати та доглядати за збірним букетом квітів
У РУБРИЦІ
|В Україні переглянуть дозволи на міжнародні маршрути через нечесну конкуренцію
|Буча, Макарів, Вишгород. Держава провела перші торги на відбудову багатоповерхівок
|Видобуток газу: «Нафтогаз» заявив про рекордні показники буріння за останні 15 років
|Енергоатом застрахував усі атомні станції України на випадок ядерного інциденту
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 11.07.23
|Медіанна зарплата в IT незначно зросла в першому півріччі 2023 року
Бізнес
|Запуск Threads: Twitter погрожує судом компанії Meta
|Fiat 600 офіційно представлений як компактний кросовер
|Ринок загальнодоступних хмарних послуг перевищив $500 млрд у 2022 р. - IDC
|Новий Kia Picanto дебютував зі значними змінами в дизайні
|nubia Red Magic 8S Pro+ - прискорена версія Snapdragon 8 Gen 2, до 24 ГБ оперативної пам'яті, до 1 ТБ накопичувача та 165-Вт зарядка
|Meta запустила новий сервіс-конкурент Twitter
|Google уповноважив себе використовувати всю «загальнодоступну інформацію» про користувачів для навчання моделей ШІ у своїх продуктах