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Банки видали бізнесу пільгових кредитів на 46 мільярдів з початку року
23:56 10.07.2023 |
За минулий тиждень 452 підприємці отримали кредити за урядовою програмою "Доступні кредити 5-7-9%" на загальну суму 1,9 млрд грн. Із початку року банки видали бізнесу 13,1 тисяч кредитів на 46,5 млрд грн.
Як повідомляє пресслужба Міністерства економіки, найбільше підприємці взяли антикризових кредитів - 61,2 млрд грн та на антивоєнні цілі - 54,3 млрд грн. Водночас на рефінансування попередньо отриманих кредитів було видано 28,5 млрд грн, на інвестиційні цілі - 14,9 млрд грн, на поповнення оборотного капіталу - 17,4 млрд грн.
Окрім того, аграрії отримали 32,4 млрд грн кредитних коштів на підтримку своєї діяльності, торговельні компанії взяли 3,1 млрд грн кредитів для поповнення обігових коштів.
Найчастіше кредитуються за програмою підприємства, що працюють в сферах сільського господарства (53%); торгівлі та виробництва (24%) та промислової переробки (13%).
Серед регіонів лідерами за сумами укладених кредитних договорів є Львівська, Одеська, Дніпропетровська, Харківська, Київська, Вінницька області та місто Київ.
На сьогодні участь у програмі беруть 45 банків.
Загалом від початку дії програми (лютий 2020 року) було видано 66,3 тисячі кредитів на 213,5 млрд грн.
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