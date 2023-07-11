Фінансові новини
- |
- 11.07.23
- |
- 06:10
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
МВФ слідкуватиме за реформою української митниці - Степанян
23:05 10.07.2023 |
Реформа української митниці та адміністрування митних платежів перебувають у центрі уваги Міжнародного валютного Фонду та включені до переліку структурних маяків.
Про це в інтервʼю Укрінформу сказав Постійний представник МВФ в Україні Ваграм Степанян.
За його словами, останніми роками МВФ здебільшого концентрувався на податковій політиці та адмініструванні внутрішніх податків, але зараз увага Фонду прикута також і до реформування митниці, як одного з органів, що відповідає за наповнення бюджету.
«Було узгоджено чотири нові структурні маяки для зміцнення короткострокової макроекономічної та фінансової стабільності та збереження динаміки реформ. Вони стосуються заходів не тільки податкового, а й митного адміністрування; змін до Бюджетного кодексу для підтримки підготовки бюджету на 2024 рік; пропозицій щодо стримування потенційних фіскальних ризиків та активізації необхідної реформи корпоративного управління в Оператора газотранспортної системи», - зазначив Степанян.
Тож тепер, на переконання представника МВФ, не тільки податківці, а й посадовці Державної митної служби частіше контактуватимуть із фахівцями Фонду.
Як повідомлялося, кількість структурних маяків за програмою розширеного фінансування МВФ для України збільшилася з 19 до 23 в оновленому Меморандумі за підсумками першого перегляду.
При цьому зазначається, що Україна вже виконала п'ять структурних орієнтирів, визначених на початку дії програми розширеного фінансування (EFF).
Рада виконавчих директорів МВФ 31 березня 2023 року затвердила чотирирічну програму розширеного фінансування (The Extended Fund Facility) обсягом 15,6 млрд дол. Програма входить до загального пакета підтримки України міжнародними партнерами на суму 115 млрд дол.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада Україна-НАТО проведе перше засідання 12 липня
|Кулеба: У НАТО домовилися про скасування ПДЧ для України
|Зеленський призначив нового командувача Нацгвардії
|Україна не готова до членства в НАТО зараз і має пройти «раціональний шлях» для цього - Байден
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Банки видали бізнесу пільгових кредитів на 46 мільярдів з початку року
|МВФ слідкуватиме за реформою української митниці - Степанян
|У Європі хочуть перевірити НКРЕКП щодо незалежності як регулятора через скасування рішень про підвищення тарифів на воду
|Інфляція в Україні в червні зросла до 0,8%, у річному вимірі впала до 12,8% - Держстат
|Ціни на пальне стабілізуються на початку серпня - директор «А-95»
|Валютний виторг від експорту чорних металів упав за пів року на 56%
Бізнес
|nubia Red Magic 8S Pro+ - прискорена версія Snapdragon 8 Gen 2, до 24 ГБ оперативної пам'яті, до 1 ТБ накопичувача та 165-Вт зарядка
|Meta запустила новий сервіс-конкурент Twitter
|Google уповноважив себе використовувати всю «загальнодоступну інформацію» про користувачів для навчання моделей ШІ у своїх продуктах
|Valve підтвердила видалення ігор, у яких використовується штучний інтелект, що порушує авторські права
|Штучний інтелект навчили розпізнавати відходи для переробки
|США готуються обмежити доступ Китаю до хмарних обчислень – WSJ
|Чи варто боятися штучного інтелекту?