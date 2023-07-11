МВФ слідкуватиме за реформою української митниці - Степанян

Реформа української митниці та адміністрування митних платежів перебувають у центрі уваги Міжнародного валютного Фонду та включені до переліку структурних маяків.

Про це в інтервʼю Укрінформу сказав Постійний представник МВФ в Україні Ваграм Степанян.

За його словами, останніми роками МВФ здебільшого концентрувався на податковій політиці та адмініструванні внутрішніх податків, але зараз увага Фонду прикута також і до реформування митниці, як одного з органів, що відповідає за наповнення бюджету.

«Було узгоджено чотири нові структурні маяки для зміцнення короткострокової макроекономічної та фінансової стабільності та збереження динаміки реформ. Вони стосуються заходів не тільки податкового, а й митного адміністрування; змін до Бюджетного кодексу для підтримки підготовки бюджету на 2024 рік; пропозицій щодо стримування потенційних фіскальних ризиків та активізації необхідної реформи корпоративного управління в Оператора газотранспортної системи», - зазначив Степанян.

Тож тепер, на переконання представника МВФ, не тільки податківці, а й посадовці Державної митної служби частіше контактуватимуть із фахівцями Фонду.

Як повідомлялося, кількість структурних маяків за програмою розширеного фінансування МВФ для України збільшилася з 19 до 23 в оновленому Меморандумі за підсумками першого перегляду.

При цьому зазначається, що Україна вже виконала п'ять структурних орієнтирів, визначених на початку дії програми розширеного фінансування (EFF).

Рада виконавчих директорів МВФ 31 березня 2023 року затвердила чотирирічну програму розширеного фінансування (The Extended Fund Facility) обсягом 15,6 млрд дол. Програма входить до загального пакета підтримки України міжнародними партнерами на суму 115 млрд дол.