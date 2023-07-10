Фінансові новини
- |
- 10.07.23
- |
- 18:22
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Інфляція в Україні в червні зросла до 0,8%, у річному вимірі впала до 12,8% - Держстат
17:13 10.07.2023 |
Зростання споживчих цін в Україні в червні 2023 року прискорилося до 0,8% з 0,5% у травні та 0,2% у квітні, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у понеділок.
Водночас у червні-2022 було зафіксовано інфляцію 3,1%, тому в річному вимірі за підсумками червня-2023 року вона знизилася до 12,8% з 15,3% за підсумками травня, 17,9% - за підсумками квітня, 21,3% - за підсумками березня, 24,9% - за підсумками лютого і 26,6% - за підсумками 2022 року.
Крім того, Держстат у червні зафіксував базову дефляцію - 0,1% після того, як у травні базова інфляція знизилася до 0,3% з 0,5% у квітні.
З урахуванням того, що в червні-2022 базова інфляція становила 1,6%, у річному вимірі вона за підсумками червня-2023 року також знизилася до 14,0% з 15,9% за підсумками травня, 17,2% - за підсумками квітня, 20,1% - за підсумками березня, 23,3% - за підсумками лютого і 22,6% за підсумками 2022 року.
З початку року інфляція в країні становила 4,6%, базова - 3,2%, уточнив Держстат.
Як повідомлялося, у квітні Нацбанк України поліпшив прогноз інфляції на цей рік із 18,7% до 14,8%, зокрема за підсумками другого кварталу півріччя він очікував її зниження до 14,5%.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада Україна-НАТО проведе перше засідання 12 липня
|Кулеба: У НАТО домовилися про скасування ПДЧ для України
|Зеленський призначив нового командувача Нацгвардії
|Україна не готова до членства в НАТО зараз і має пройти «раціональний шлях» для цього - Байден
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|У Європі хочуть перевірити НКРЕКП щодо незалежності як регулятора через скасування рішень про підвищення тарифів на воду
|Інфляція в Україні в червні зросла до 0,8%, у річному вимірі впала до 12,8% - Держстат
|Ціни на пальне стабілізуються на початку серпня - директор «А-95»
|Валютний виторг від експорту чорних металів упав за пів року на 56%
|Держмолодьжитло за 6 міс. уклало 222 договори на купівлю доступного житла
|Голова Мінфіну розповів про умови нового пакету фінансування України від ЄС на 50 мільярдів євро
Бізнес
|nubia Red Magic 8S Pro+ - прискорена версія Snapdragon 8 Gen 2, до 24 ГБ оперативної пам'яті, до 1 ТБ накопичувача та 165-Вт зарядка
|Meta запустила новий сервіс-конкурент Twitter
|Google уповноважив себе використовувати всю «загальнодоступну інформацію» про користувачів для навчання моделей ШІ у своїх продуктах
|Valve підтвердила видалення ігор, у яких використовується штучний інтелект, що порушує авторські права
|Штучний інтелект навчили розпізнавати відходи для переробки
|США готуються обмежити доступ Китаю до хмарних обчислень – WSJ
|Чи варто боятися штучного інтелекту?