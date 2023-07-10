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АНАЛІТИКА

Валютний виторг від експорту чорних металів упав за пів року на 56%

16:56 10.07.2023 |

Економіка

 

Металургійні підприємства України в січні-червні поточного року скоротили надходження від експорту чорних металів на 56,1% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до $1,41 млрд.

Згідно зі статистикою, оприлюдненою Державною митною службою, на чорні метали за цей період припало 7,29% загального обсягу надходжень від експорту товарів, передає Інтерфакс-Україна.

У червні надходження від експорту чорних металів становили $277,89 млн, тоді як попереднього місяця - $313,17 млн.

При цьому Україна за шість місяців поточного року наростила імпорт аналогічної продукції на 54,1% - до $605,76 млн. У червні ввезено продукції на $119,94 млн.

Крім того, у січні-червні Україна знизила експорт металовиробів на 8,8% порівняно з шістьма місяцями попереднього року - до $502,23 млн. У червні їх експортовано на $78,81 млн.

Водночас імпорт металовиробів у перші шість місяців року зріс на 26,5% - до $359,14 млн. У червні до України поставлено цієї продукції на $73,18 млн.

Як повідомлялося, метпідприємства країни за п'ять місяців 2023 року скоротили надходження від експорту чорних металів на 60,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до $1,14 млрд, за чотири місяці - знизилася в 3,2 раза порівняно з аналогічним періодом минулого року - до $823,41 млн.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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