Голова Мінфіну розповів про умови нового пакету фінансування України від ЄС на 50 мільярдів євро

Для імплементації Фінансового інструменту для України (Ukraine Facility) від ЄС, що передбачає фінансування до 50 млрд євро на чотирирічний період, влада країни має виконати низку умов.

Про це міністр фінансів України Сергій Марченко розповів за підсумками зустрічі з головою Директорату Єврокомісії з питань політики сусідства та розширення Гертом Яном Коопманом, повідомляє пресслужба Мінфіну.

"Для імплементації Ukraine Facility, Уряд України має підготувати План відновлення, реконструкції та модернізації країни, а також деталізувати реформи та інвестиції, які необхідно буде здійснити в рамках процесу вступу до ЄС. Значний акцент буде зроблено на реформі державного управління, належному урядуванні, верховенстві права, боротьбі з корупцією та ефективному управлінні фінансами", - зазначив Марченко.

За його словами, Фінансовий інструмент для України (Ukraine Facility) від ЄС включатиме в себе три основні складові:

* фінансова підтримка у вигляді грантів та позик. Це забезпечить стабільне та передбачуване фінансування, направлене на підтримку фінансової стабільності України, водночас забезпечуючи міцну основу для захисту бюджету ЄС;

* спеціальна інвестиційна структура, що призначена для залучення та мобілізації державних і приватних інвестицій для відновлення України. Це доповнить вже існуючі інструменти підтримки України, такі як бюджетні гарантії, фінансові інструменти або змішане фінансування;

* технічна допомога. Зокрема, експертна підтримка реформ, підтримка муніципалітетів, громадянського суспільства та інші форми двосторонньої допомоги. У рамках цієї складової також можна буде підтримувати інші ініціативи, спрямовані на реагування на російську агресію проти України, в тому числі на забезпечення дотримання міжнародного права щодо злочинів, скоєних росією на території України.

"Фінансовий інструмент для України буде направлено на підтримку макрофінансової стабільності України, сприятиме відновленню і реконструкції, а також модернізації нашої країни під час впровадження ключових реформ на шляху вступу до ЄС. Він підтримуватиме перехід до зеленої, цифрової та інклюзивної економіки, яка поступово узгоджуватиметься з правилами та стандартами ЄС", - додав Марченко.

Як повідомлялося, наприкінці червня голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про план виділити для України 50 млрд євро на наступні чотири роки.

Раніше Bloomberg із посиланням на джерела повідомляв, що цей пакет допомоги має на меті об'єднати допомогу, яка використовується для виплати заробітної плати, пенсій та деяких державних послуг, а також із витратами, пов'язаними з відновленням основної інфраструктури.

Крім того, гроші будуть виплачені за умови, що Україна проведе реформи, направлені для покращення верховенства права та боротьбу з корупцією.