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У Rheinmetall повідомили, коли в Україні відкриють завод з виробництва бронетехніки
15:49 10.07.2023 |
Німецький оборонний концерн Rheinmetall відкриє завод з виробництва бронетехніки в Україні протягом наступних 12 тижнів.
Про це в інтерв'ю CNN розповів голова правління компанії Армін Паппергер, повідомляє "Європейська правда".
Найбільший німецький виробник озброєнь також навчатиме українців обслуговувати танки та інші бронемашини, вироблені на заводі.
Зазначається, що завод буде розташований у західній частині України.
"Українці повинні допомогти самі собі - якщо вони завжди чекатимуть від європейців чи американців, щоб вони допомогли їм протягом наступних 10 чи 20 років... це неможливо", - сказав він.
У компанії сподіваються, що завод в Україні вироблятиме близько 400 танків на рік. Крім того, тут планують виробляти і ремонтувати бронетранспортер Fuchs.
Паппергер заявив, що завод може бути захищений від потенційних російських атак.
"Наразі є багато заводів, які виробляють військову продукцію [в Україні]. Це просто ще один - і ми можемо захистити і його", - зауважив він.
Нагадаємо, у травні український державний концерн "Укроборонпром" уклав угоду про стратегічне партнерство з Rheinmetall, яка передбачає створення спільного підприємства.
Згідно з угодою, "Укроборонпром" і Rheinmetall почнуть співпрацю з технічного обслуговування й ремонту броньованої техніки, переданої Україні.
Німецька компанія очікує підписання контрактів на створення ще двох спільних підприємств - із виробництва боєприпасів та протиповітряної оборони.
Rheinmetall - найбільший німецький концерн з виробництва озброєнь. За власними даними, компанія входить до трійки найбільших виробників військової техніки та боєприпасів у західному світі. Наразі біржова вартість Rheinmetall становить понад десять мільярдів євро.
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