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Українці в червні зареєстрували рекордну кількість ФОПів за 3 роки
14:25 10.07.2023 |
У червні українці зареєстрували рекордну кількість підприємств за останні 3 роки - понад 31 тисячі ФОПів.
Про це повідомляє Опендатабот.
Загалом у першому півріччі 2023 року українці відкрили трохи менше 134 тисяч нових справ, що становить майже 70% від кількості відкритих ФОПів за весь 2022 рік.
"Більшість "новоспечених" бізнесменів займаються роздрібною торгівлею, але як і раніше вистачає тих, хто вирішив працювати в сфері ІТ", - зазначають аналітики.
Показник реєстрацій нових ФОПів у червні став найбільшим не лише за період великої війни, а й за останні три роки. Востаннє більше 30 тисяч нових підприємців було зареєстровано у червні та липні 2020 року.
У першій половині цього року перше місце серед вибраних видів діяльності посіла роздрібна торгівля - нею офіційно почали займатися більше 38 тисяч українців.
Другим за популярністю залишається КВЕД "Комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними діяльність", який був найпопулярнішим до початку великої війни. Цьогоріч у цій сфері власну справу розпочало вже 12 тисяч підприємців.
На третьому місці - "Надання інших індивідуальних послуг" - у цій сфері розпочали працювати більше 8 тисяч фопів.
Серед регіонів лідерами за кількістю новостворених фопів у першому півріччі став Київ( трохи більше 19 тисяч), Дніпропетровська та Львівська області - майже 12 тисяч та понад 10 тисяч ФОПів відповідно.
Найгірші показники реєстрації - у регіонах, які повністю або частково окуповані та на території яких наразі відбуваються бойові дії.
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