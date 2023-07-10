Ще один блок АЕС відправили у ремонт, українців просять економити електроенергію

У неділю, 9 липня, на плановий ремонт виведено енергоблок однієї з атомних електростанцій. Це зменшило доступний обсяг потужностей в енергосистемі, повідомляє пресслужба Укренерго.

Наразі на електростанціях виробляється достатньо електроенергії для забезпечення потреб споживачів, однак у вихідні споживання було нижчим, а з початком робочого тижня воно почало зростати. Українців закликають зменшити споживання електроенергії з 16:00.

"На сьогодні диспетчерський центр Укренерго не прогнозує відключень, але наголошуємо на необхідності зменшити споживання електричної енергії у вечірні години доби. Найскладнішим для енергосистеми є період з 16:00 до 23:00", - зазначається у повідомленні.

Також в Укренерго додали, що ТЕС, на якій у суботу обвалився дах, наразі не працює.

Крім того, внаслідок російських масованих ракетних та дронових атак пошкоджені всі теплові та частина гідроелектростанцій, а також мережі Укренерго. Зокрема, не працюють внаслідок пошкодження чи окупації 40 ліній електропередачі напругою 220-750 кВ.

У понеділок, 10 липня, з 18:00 до 22:00 передбачений імпорт електроенергії зі Словаччини з максимальною потужністю до 299 МВт, а також з Молдови - до 170 МВт з 17:00 до 21:00. Експорт відсутній.

Загалом через бойові дії та технічні збої в роботі обладнання наразі залишаються знеструмленими 408 населених пунктів у прифронтових та прикордонних областях.