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Накопичувальний рівень пенсійної системи можливий лише після війни - меморандум із МВФ

11:01 10.07.2023 |

Економіка

 

Україна продовжить співпрацю з партнерами з метою створення добре регульованих і повністю фінансованих схем обов'язкових пенсійних накопичень, коли буде створено необхідні передумови після скасування воєнного стану і коли буде пом'якшено середньострокові фіскальні ризики, йдеться в опублікованому днями оновленому Меморандумі за програмою EFF із МВФ, підписаному українською стороною.

"Влада підтвердила свою прихильність підтримці стабільності пенсійної системи. Наразі обговорюється можливість запровадження другого рівня повністю фінансованої пенсійної системи, хоча влада зобов'язалася рухатися в цьому напрямі тільки після скасування воєнного стану та ретельного аналізу всіх необхідних передумов", - зазначили зі свого боку представники Фонду.

Українська сторона також заявила, що утримається від запровадження нових спеціальних пенсій або пільг; подальшого дискреційного підвищення виплат та ухвалення змін, що призведуть до зниження ефективного пенсійного віку.

"Ми стежитимемо за тим, щоб будь-які пропоновані правові зміни, що вносяться як законами, так і підзаконними актами, які призведуть до збільшення пенсійних видатків, супроводжувалися середньостроковим аналізом фіскального та бюджетного впливу та чітким визначенням необхідних ресурсів у поправках до бюджету Пенсійного фонду України", - йдеться в документі.

На думку представників МВФ, основну увагу слід приділити зміцненню першого рівня пенсійної системи, забезпечивши, щоб він залишався заснованим на правилах і фінансово життєздатним, особливо після закінчення війни.

"Ба більше, запровадження другого рівня не має призвести до дефіциту в солідарній системі. Буде важливо забезпечити, щоб будь-які зміни в пенсійній системі супроводжувалися середньостроковим аналізом фіскального та бюджетного впливу, включно з бюджетом Пенсійного фонду України", - вважають у Фонді.

Українська сторона підтвердила, що в контексті середньострокового бюджетного планування прагнутиме визначити відповідні фінансові ресурси для другого рівня та забезпечити, щоб ресурси, перерозподілені з першого на другий рівень, були замінені іншими джерелами доходів.

В оновленому Меморандумі також ідеться про те, що з жовтня 2023 року планується запустити переглянуту систему допомоги внутрішньо переміщеним особам (ВПО), яка готується спільно зі Світовим банком.

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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