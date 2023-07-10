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Марченко про повернення довоєнних податків: «сюрпризів» більше не буде

10:55 10.07.2023 |

Економіка

 

Україна повернулась до довоєнної системи оподаткування. Останні зміни відновили практично всі норми, що діяли до війни.

Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Ми повернулись до довоєнної системи оподаткування, найближчим часом інших "сюрпризів" не буде", - заявив міністр фінансів України.

За його словами, останні зміни, які були прийняті згідно з законопроєктом №8401 відновили практично всі норми, які діяли до війни.

"Останні зміни - повернення до довоєнної системи оподаткування фізичних та юридичних осіб. Найближчим часом закон вступить в силу", - розповів Марченко.

Новий законопроект

Верховна рада України схвалила зміни до Податкового кодексу, згідно з якими повертаються перевірки та довоєнні податки. Нові правила набирають чинності з 1 серпня 2023 року.

Згідно з законопроектом №8401, з 1 серпня скасовується єдиний податок за ставкою 2%. При цьому перехід регулюється наступним чином.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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